La hija de Bruce Willis enfrenta acusaciones de su expareja por la custodia

Los Ángeles, Estados Unidos.- Derek Richard Thomas, expareja de Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, acusó a la actriz de obstaculizar su vínculo con Louetta, la hija de tres años que ambos comparten. Según documentos judiciales obtenidos por Page Six y presentados el jueves ante la Corte Superior de Los Ángeles, Thomas sostiene que Willis, de 38 años, "ha hecho todo lo posible para interferir, bloquear y frustrar mi relación con Louetta".

En su declaración, Thomas también negó las acusaciones previas de Willis sobre un supuesto consumo de drogas durante el cuidado de la niña, así como cualquier conducta que pusiera en riesgo a la menor o un incumplimiento en la cooperación para la crianza compartida. En junio pasado, Willis obtuvo la custodia física primaria de Louetta después de acusar a Thomas de violencia doméstica. Posteriormente, ambos acordaron una evaluación de custodia y un régimen de custodia compartida, con visitas supervisadas para Thomas cada dos fines de semana, con posibilidad de transición a visitas sin supervisión. La corte también ordenó que la expareja asistiera a terapia de crianza compartida y mantuviera comunicación a través de una plataforma designada para ese fin.

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La disputa se originó luego de que Willis presentara documentos en mayo en los que denunciaba un "patrón persistente" de abuso emocional frente a la hija de ambos, describiendo episodios de control coercitivo y ataques verbales prolongados. Según su relato, esta dinámica dejó a Louetta "traumatizada" y con llanto frecuente. Demi Moore respaldó el testimonio de su hija, señalando en documentos judiciales que Thomas buscaba "dictar y controlar" el entorno de Willis, y que lo escuchó reprocharle con enojo poco después del nacimiento de la niña en 2023.