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La hija de Bruce Willis enfrenta acusaciones de su expareja por la custodia

Una nueva declaración judicial de Derek Thomas contra la hija de Bruce Willis reaviva el conflicto legal por la custodia de la pequeña Louetta, de tres años

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 14:17
La hija de Bruce Willis enfrenta acusaciones de su expareja por la custodia

El expareja de la hija de Bruce Willis rechazó ante la corte las acusaciones de abuso de drogas y aseguró que la actriz interfiere en su relación con su hija.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Derek Richard Thomas, expareja de Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, acusó a la actriz de obstaculizar su vínculo con Louetta, la hija de tres años que ambos comparten.

Según documentos judiciales obtenidos por Page Six y presentados el jueves ante la Corte Superior de Los Ángeles, Thomas sostiene que Willis, de 38 años, "ha hecho todo lo posible para interferir, bloquear y frustrar mi relación con Louetta".

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En su declaración, Thomas también negó las acusaciones previas de Willis sobre un supuesto consumo de drogas durante el cuidado de la niña, así como cualquier conducta que pusiera en riesgo a la menor o un incumplimiento en la cooperación para la crianza compartida.

En junio pasado, Willis obtuvo la custodia física primaria de Louetta después de acusar a Thomas de violencia doméstica. Posteriormente, ambos acordaron una evaluación de custodia y un régimen de custodia compartida, con visitas supervisadas para Thomas cada dos fines de semana, con posibilidad de transición a visitas sin supervisión.

La corte también ordenó que la expareja asistiera a terapia de crianza compartida y mantuviera comunicación a través de una plataforma designada para ese fin.

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La disputa se originó luego de que Willis presentara documentos en mayo en los que denunciaba un "patrón persistente" de abuso emocional frente a la hija de ambos, describiendo episodios de control coercitivo y ataques verbales prolongados. Según su relato, esta dinámica dejó a Louetta "traumatizada" y con llanto frecuente.

Demi Moore respaldó el testimonio de su hija, señalando en documentos judiciales que Thomas buscaba "dictar y controlar" el entorno de Willis, y que lo escuchó reprocharle con enojo poco después del nacimiento de la niña en 2023.

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Thomas negó categóricamente estas acusaciones y afirmó que fue Willis quien amenazó con "destruirlo" el día del nacimiento de Louetta.

La pareja hizo pública su relación en 2022 y se separó dos años después. Recientemente, Willis documentó su mudanza de Los Ángeles a Nashville.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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