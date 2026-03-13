Emma Heming crea una fundación para la demencia en nombre de Bruce Willis

Los Ángeles, Estados Unidos.- Emma Heming Willis ha anunciado la creación del Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support, un fondo destinado a financiar la investigación sobre la demencia frontotemporal y a apoyar a quienes ejercen como cuidadores de pacientes con esta enfermedad.

El anuncio tuvo lugar el jueves 13 de marzo durante la gala benéfica Hope Rising Benefit de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD), celebrada en Nueva York, donde Heming recibió el Premio de Esperanza Susan Newhouse & Si Newhouse.

"Este camino me ha abierto los ojos a la realidad que enfrentan tantas familias cuando un ser querido vive con demencia frontotemporal", declaró. "Creo profundamente en la importancia de apoyar la investigación y, al mismo tiempo, acompañar a los cuidadores que tanto cargan cada día."Willis, de 70 años, fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023.