Emma Heming crea una fundación para la demencia en nombre de Bruce Willis

Los Ángeles, Estados Unidos.- Emma Heming Willis ha anunciado la creación del Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support, un fondo destinado a financiar la investigación sobre la demencia frontotemporal y a apoyar a quienes ejercen como cuidadores de pacientes con esta enfermedad.
El anuncio tuvo lugar el jueves 13 de marzo durante la gala benéfica Hope Rising Benefit de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD), celebrada en Nueva York, donde Heming recibió el Premio de Esperanza Susan Newhouse & Si Newhouse.
"Este camino me ha abierto los ojos a la realidad que enfrentan tantas familias cuando un ser querido vive con demencia frontotemporal", declaró. "Creo profundamente en la importancia de apoyar la investigación y, al mismo tiempo, acompañar a los cuidadores que tanto cargan cada día."Willis, de 70 años, fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023.
Esta enfermedad neurológica, para la que no existe cura, provoca alteraciones del lenguaje, cambios de comportamiento y dificultades de movilidad. El actor, conocido por la saga Die Hard, se retiró de la actuación tras conocer su diagnóstico y actualmente reside en un domicilio separado con atención médica permanente.
Heming, que contrajo matrimonio con Willis en 2009, ha reconocido en diversas entrevistas la complejidad del proceso. En una conversación con la periodista Diane Sawyer, describió los momentos previos al diagnóstico como desconcertantes, al percibir en su marido una frialdad que no correspondía a su carácter habitual. Una vez conocida la enfermedad, afirmó haberse sentido "en caída libre".
En enero de 2026, explicó que Willis nunca llegó a comprender que padecía demencia, algo que ella valora como "una bendición".
El fondo, cuya página oficial en Instagram señala que trabajará para "confrontar la demencia frontotemporal mediante la sensibilización, la financiación de investigaciones y el apoyo a los cuidadores", lleva también el nombre del actor como reconocimiento a su trayectoria personal y humana.
"Bruce siempre ha actuado con generosidad y corazón", subrayó su esposa. "Sé que estaría orgulloso de ver este esfuerzo ayudando a familias que enfrentan esta enfermedad."