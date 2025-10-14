Bruce Willis y la demencia frontotemporal: Emma Heming habla sobre el duelo de sus hijas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Emma Heming Willis, esposa del actor Bruce Willis, ha compartido cómo sus hijas Mabel (13 años) y Evelyn (11) están sobrellevando el deterioro de la salud de su padre, diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD). En una entrevista con Vogue Australia, la modelo explicó el proceso de adaptación familiar y la dificultad de crecer con un padre que ya no puede participar plenamente en su vida cotidiana.

“Ellas están de duelo, echan mucho de menos a su padre”, afirmó Heming. “Está ausente en momentos importantes, y eso es duro para ellas. Pero los niños son resilientes, aunque confieso que antes odiaba escuchar eso, porque nadie entendía realmente por lo que estábamos pasando”.



Una familia en aprendizaje constante

Desde que Willis fue diagnosticado con afasia en 2022 —lo que derivó en su retiro del cine— y posteriormente con demencia frontotemporal al año siguiente, la familia ha tenido que aprender nuevas formas de comunicación y convivencia.

“Creo que están bien, considerando todo, pero es difícil”, añadió. “No sé si mis hijas se recuperarán por completo, pero están aprendiendo, y yo también”. En declaraciones a The Sunday Times, Heming reveló que el actor de 70 años vive actualmente en una residencia cercana a la casa familiar. “Fue la decisión más difícil, pero también la más adecuada: para él, para nuestras hijas y para mí. De ese modo puedo volver a ser su esposa, y eso es un regalo”, explicó. “Todavía tenemos momentos con él” Durante una entrevista con Diane Sawyer en agosto, Heming describió cómo el lenguaje de Willis “está desapareciendo” y cómo la familia ha aprendido a comunicarse con él “de otra manera”. Aun así, aseguró que aún hay instantes en los que reaparece algo del hombre que conocieron.

