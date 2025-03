Bruce Willis cumple 70 años alejado de su pasión por la demencia

Se conoció que el próximo 9 de septiembre Emma Hening, esposa de Bruce, publicará The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path (El viaje inesperado: encontrar la fuerza, la esperanza y a uno mismo en el camino de los cuidadores), un libro en el que a partir de su experiencia junto a Willis intentará brindarle su apoyo a quienes están atravesando por una situación similar a la suya.