La hija menor de Bruce Willis y Demi Moore se casa

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tallulah Willis, hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, se casó el sábado con el músico Justin Acee en una ceremonia celebrada en Sun Valley, Idaho. Según recogió Vogue, la novia lució un vestido de Balenciaga de satén de seda sin tirantes, con cola drapeada y lazo.

La pareja mantiene una relación desde enero de 2023 y se comprometió en diciembre de 2024. Días antes del enlace, Scout Willis, hermana de la novia, compartió en sus redes una imagen de la pareja recogiendo la licencia matrimonial en el juzgado del condado de Blaine, en Hailey.