Dereck Moncada anota su segundo gol con el Lugano en la liga de Suiza

Suiza.- ¡Imparable! Dereck Moncada sigue regalando talento y calidad en cada partido que tiene minutos con el FC Lugano de Suiza. Este domingo ingresó desde la banca y solo le bastaron 19 minutos dentro del campo para unirse a la goleada 5-0 del Lugano ante el Zurich por la fecha 3 de la Liga de Suiza.

El nuevo equipo del hondureño ha empezado sin piedad esta nueva temporada en Suiza. En tres fechas ha conseguido tres triunfos y hoy lo hicieron sin problemas. Kevin Behrens, el delantero con el que compite Dereck, abrió la cuenta en el marcador al 16' y anotó su doblete en el 34'. En el complemento, siguieron con la misma intensidad y Steffen hizo el 3-0. El entrenador de Lugano, Mattia Croci-Torti, hizo cambios e ingresó Dereck Moncada al 70' por Kevin Behrens. Diez minutos después, los locales aumentaron la ventaja con anotación de Daniel Correia. Y cuando todo pintaba para un 4-0, apareció el hondureño para poner el 5-0 en el minuto 89' y concretar la paliza del FC Lugano ante un débil Zurich que no pudo ante la intensidad de los locales.