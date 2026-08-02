Video: hondureño Dereck Moncada anota su primer gol con el Lugano de Suiza

Lugano, Suiza.- El fútbol hondureño celebró este fin de semana un nuevo motivo de orgullo con la brillante presentación de Dereck Moncada , quien marcó su primer gol en el balompié europeo durante su estreno como titular con el FC Lugano de Suiza . El atacante catracho fue protagonista en la victoria de su equipo y confirmó el gran momento que vive a sus apenas 18 años.

El delantero nacido en Talanga, Francisco Morazán, respondió a la confianza del cuerpo técnico con una actuación destacada en la Superliga de Suiza 2026-27 . Moncada apareció desde el inicio del compromiso y dejó su huella en un encuentro que terminó con un contundente triunfo de 4-1 para el conjunto suizo.

La anotación llegó al minuto 52, cuando el hondureño conectó un potente cabezazo que dejó sin opciones al guardameta rival. El remate fue directo al centro de la portería, encaminando la victoria de su equipo en una tarde inolvidable para el joven atacante.

El tanto representa un momento especial en la carrera del futbolista, ya que se trata de su primera celebración oficial en el fútbol europeo. Además, lo consiguió en su primer partido como titular, una muestra de la confianza que comienza a ganar dentro de la institución suiza.

Dereck Moncada nació el 30 de noviembre de 2007 en Talanga y, pese a su juventud, ya ha dado pasos importantes en su carrera profesional. Su llegada al FC Lugano le abrió las puertas del fútbol de la máxima categoría de Suiza, donde continúa consolidándose como una de las promesas más importantes del balompié hondureño.