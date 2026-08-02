Mercado de fichajes: Real Madrid lo pierde, futuro de Vozinha y hondureño a histórico de España

El futuro de Cody Gakpo podría dar un giro en este mercado. El atacante neerlandés ya habría sostenido contactos con el Tottenham para conocer la viabilidad de una incorporación. El futbolista estaría abierto a cambiar de aires y considera atractiva la posibilidad de jugar en Londres, aunque el Liverpool mantiene firme su postura y no contempla desprenderse de él, según TeamTALK.