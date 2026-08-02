Mercado de fichajes: Real Madrid lo pierde, futuro de Vozinha y hondureño a histórico de España

Real Madrid puede sufrir duro revés y se acaba el show de Vozinha. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
El futuro de Cody Gakpo podría dar un giro en este mercado. El atacante neerlandés ya habría sostenido contactos con el Tottenham para conocer la viabilidad de una incorporación. El futbolista estaría abierto a cambiar de aires y considera atractiva la posibilidad de jugar en Londres, aunque el Liverpool mantiene firme su postura y no contempla desprenderse de él, según TeamTALK.
El Atlético de Madrid sigue atento a la situación de Jack Grealish. Diego Simeone considera que el inglés reúne las características que busca para potenciar el ataque rojiblanco, pero la directiva todavía analiza si dará el siguiente paso con una oferta formal al Manchester City.
La Juventus descartó definitivamente la llegada de Emiliano Martínez. De acuerdo con Fabrizio Romano, la dirigencia bianconera ya informó al Aston Villa que no continuará con las negociaciones al considerar demasiado elevado el costo total de la operación por el guardameta argentino de 33 años.
El PSG quiere asegurar cuanto antes el fichaje del arquero japonés Zion Suzuki. El campeón francés ya habría presentado una propuesta cercana a los 33 millones de euros al Parma y también expuso su proyecto deportivo al futbolista.
En el Bayern de Múnich continúan siguiendo de cerca la evolución de Benjamin Šeško. El delantero es visto como uno de los principales candidatos para asumir, en el futuro, el rol de sucesor de Harry Kane en el ataque bávaro.
El Galatasaray trabaja en una ambiciosa incorporación y tiene en la mira a Kevin De Bruyne. El club turco estudia presentar una oferta para convencer al Napoli de desprenderse del experimentado mediocampista durante este mercado.
El Chelsea no pierde de vista a Francisco Conceição. Según La Gazzetta dello Sport, los ingleses valoran lanzar una ofensiva antes del cierre de la ventana de fichajes para intentar incorporar al extremo portugués que actualmente pertenece a la Juventus.
La Roma mantiene vivo su interés por Endrick. El conjunto italiano pretende negociar un préstamo con opción de compra e incluso su director deportivo viajó a Madrid para explorar un posible acuerdo. Sin embargo, el Real Madrid no tendría intención de abrir conversaciones por el joven brasileño.
El conjunto londinense confirmó la contratación de Valentín 'Colo' Barco. El argentino llega procedente del Estrasburgo en una operación valorada en 35 millones de euros y buscará consolidarse en la Premier League tras su anterior paso por el Brighton. Además, viene de representar a Argentina en el Mundial.
La Juventus hizo oficial la incorporación definitiva de Randal Kolo Muani. El delantero francés regresa a Turín luego de su anterior cesión y esta vez lo hace en propiedad, después de que el club italiano acordara el pago de 50 millones de euros al PSG.
Ashley Williams lanzó un mensaje al Manchester City sobre el futuro de Rodri. El exinternacional galés considera que vender al mediocampista al Real Madrid sería un duro golpe para las aspiraciones del equipo de seguir dominando la Premier League. Incluso lo calificó como el mejor futbolista del mundo en la actualidad, mientras continúan los rumores sobre negociaciones entre ambos clubes.
El guardameta caboverdiano Vozinha está muy cerca de iniciar una nueva etapa en Sudamérica. Fabrizio Romano informó que el arquero viaja rumbo a Chile para cerrar su incorporación al Colo Colo, dejando atrás las versiones que lo vinculaban con el fútbol marroquí.
El Como tiene prácticamente encaminado el fichaje de Yan Couto. Tras varias semanas de conversaciones con el Borussia Dortmund, la negociación entra en su recta final y las partes ultiman los detalles relacionados con una opción de compra.
El caso de Yan Diomande continúa sin resolverse. De acuerdo con TEAMtalk, tanto Liverpool como PSG han optado por esperar y no interferir en las gestiones del Real Madrid, que sigue siendo el club mejor posicionado para concretar la incorporación del prometedor futbolista.
El Barcelona mantiene firme su postura respecto a Ferran Torres. Según Foot Mercato, la entidad azulgrana solo aceptaría negociar si recibe una oferta de al menos 55 millones de euros. El PSG sigue interesado y la próxima semana podría ser determinante para conocer el desenlace de las conversaciones.