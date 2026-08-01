"Bochorno" "No ven una": Prensa explota tras eliminación de Honduras en Premundial Sub-20 de Concacaf

La Selección Sub-20 de Honduras cayó por goleada de 4-0 ante Panamá y queda eliminada del Premundial de Concacaf. La prensa reacciona ante este fracaso.
"Papelón y eliminados", colgó Diario Diez en su cuenta de X tras la goleada y eliminación de Panamá a Honduras.
Diario La Prensa también califica como "fracaso" la eliminación de Honduras en Premundial Sub-20 de Concacaf.
"De las peores actuaciones de las últimas selecciones de Honduras", escribió el periodista Gustavo Roca.
"Otro golpe duro para el fútbol hondureño, un nuevo fracaso", dice Elder Reynel.
"Bailados y eliminados con estos chavalos, que no juegan a nada", fue el posteo de Honduras Fútbol Total.
¡HUMILLADOS Y ELIMINADOS!
Terrible presentación de los muchachos de la selección de Honduras en el Premundial Sub-20 de la Concacaf. Que alguien les diga que el fútbol no solo es pasar el balón en el medio campo, por favor.
Dominaron a Jamaica, dominaron gran parte a Canadá e increiblemnte en un principio también lo hicieron contra Panamá, pero de nada sirvió, porque no fueron capaces de terminar bien las acciones. Publicó el periodista Gian Carlos Castañeda
Gustavo Caballero reaccionó molesto con los directivos del fútbol hondureño.
El periodista Eduardo Solano dice que los futbolistas hondureños "solo son buenos para jugar entre ellos mismos".
Nery Palma explotó contra el técnico Orlando López y asegura que "no se cansa de conseguir fracasos en selecciones menores".
Mario Figui Sports reaccionó molesto con los directivos de la Federación de Fútbol de Honduras y los señala como culpables de este fracaso.
Además, señala al director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández, y dice que "tenía que tomar la decisión de cambiar de director técnico para el Premundial de Concacaf".
El periodista Bebeto Flores hace énfasis en que Honduras se queda sin Mundial, ni Juegos Olímpicos.
El periodista panameño Leonardo Aguilar calificó de "hermoso" la goleada de Panamá sobre Honduras en el Premundial Sub-20 de Concacaf.
"Víctimas del sistema más corrupto e incompetente en la historia del país", expresó el comunicador Raúl Paz.
"Una noche complicada para la Bicolor, que enfrenta un duro golpe en el Mundial Sub-20", escribió MipasiónHN en pleno partido.
Fabricio Rodríguez pide que el técnico José Francisco Molina se haga cargo de las inferiores de la Selección de Honduras, así como lo hace con la mayor.
El periodista Johan Raudales hizo un recuento de todos los fracasos de Orlando López al frente de la Selección Sub-20 de Honduras.
"Ojalá esta sea una de esas derrotas que enseñan, que obligan a cambiar y mejorar", escribió Felipe Valencia.
Catragol es otro de los que califican como "vergonzoso" la eliminación de Honduras a manos de Panamá.
"Esto seguirá pasando, hasta que la base no cambie y nos demos cuenta que todos evolucionaron y acá nos dimos pasos para atrás", dice Chaco Fúnes.