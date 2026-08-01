"Bochorno" "No ven una": Prensa explota tras eliminación de Honduras en Premundial Sub-20 de Concacaf

¡HUMILLADOS Y ELIMINADOS!

Terrible presentación de los muchachos de la selección de Honduras en el Premundial Sub-20 de la Concacaf. Que alguien les diga que el fútbol no solo es pasar el balón en el medio campo, por favor.

Dominaron a Jamaica, dominaron gran parte a Canadá e increiblemnte en un principio también lo hicieron contra Panamá, pero de nada sirvió, porque no fueron capaces de terminar bien las acciones. Publicó el periodista Gian Carlos Castañeda