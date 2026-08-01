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"Bochorno" "No ven una": Prensa explota tras eliminación de Honduras en Premundial Sub-20 de Concacaf

Así reaccionaron los comunicadores hondureños ante el mal papel de la "H" en el clasificatorio

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 20:17
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La Selección Sub-20 de Honduras cayó por goleada de 4-0 ante Panamá y queda eliminada del Premundial de Concacaf. La prensa reacciona ante este fracaso.

Fotos: Cortesía.
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"Papelón y eliminados", colgó Diario Diez en su cuenta de X tras la goleada y eliminación de Panamá a Honduras.
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Diario La Prensa también califica como "fracaso" la eliminación de Honduras en Premundial Sub-20 de Concacaf.
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"De las peores actuaciones de las últimas selecciones de Honduras", escribió el periodista Gustavo Roca.
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"Otro golpe duro para el fútbol hondureño, un nuevo fracaso", dice Elder Reynel.
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"Bailados y eliminados con estos chavalos, que no juegan a nada", fue el posteo de Honduras Fútbol Total.
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¡HUMILLADOS Y ELIMINADOS!

Terrible presentación de los muchachos de la selección de Honduras en el Premundial Sub-20 de la Concacaf. Que alguien les diga que el fútbol no solo es pasar el balón en el medio campo, por favor.

Dominaron a Jamaica, dominaron gran parte a Canadá e increiblemnte en un principio también lo hicieron contra Panamá, pero de nada sirvió, porque no fueron capaces de terminar bien las acciones. Publicó el periodista Gian Carlos Castañeda
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Gustavo Caballero reaccionó molesto con los directivos del fútbol hondureño.

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El periodista Eduardo Solano dice que los futbolistas hondureños "solo son buenos para jugar entre ellos mismos".
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Nery Palma explotó contra el técnico Orlando López y asegura que "no se cansa de conseguir fracasos en selecciones menores".

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Mario Figui Sports reaccionó molesto con los directivos de la Federación de Fútbol de Honduras y los señala como culpables de este fracaso.

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Además, señala al director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández, y dice que "tenía que tomar la decisión de cambiar de director técnico para el Premundial de Concacaf".
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El periodista Bebeto Flores hace énfasis en que Honduras se queda sin Mundial, ni Juegos Olímpicos.

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El periodista panameño Leonardo Aguilar calificó de "hermoso" la goleada de Panamá sobre Honduras en el Premundial Sub-20 de Concacaf.
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"Víctimas del sistema más corrupto e incompetente en la historia del país", expresó el comunicador Raúl Paz.
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"Una noche complicada para la Bicolor, que enfrenta un duro golpe en el Mundial Sub-20", escribió MipasiónHN en pleno partido.
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Fabricio Rodríguez pide que el técnico José Francisco Molina se haga cargo de las inferiores de la Selección de Honduras, así como lo hace con la mayor.

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El periodista Johan Raudales hizo un recuento de todos los fracasos de Orlando López al frente de la Selección Sub-20 de Honduras.
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"Ojalá esta sea una de esas derrotas que enseñan, que obligan a cambiar y mejorar", escribió Felipe Valencia.
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Catragol es otro de los que califican como "vergonzoso" la eliminación de Honduras a manos de Panamá.
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"Esto seguirá pasando, hasta que la base no cambie y nos demos cuenta que todos evolucionaron y acá nos dimos pasos para atrás", dice Chaco Fúnes.
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