Hondureño Dereck Moncada hace su debut en UEFA Conference League con Lugano

Lugano, Suiza.- El futbolista hondureño Dereck Moncada vivió una noche especial al disputar sus primeros minutos oficiales en el fútbol europeo con el Lugano FC de Suiza. El catracho de 18 años hizo su estreno en la UEFA Conference League y tuvo una actuación destacada en la victoria 1-0 sobre el Dukagjini de Kosovo, correspondiente al partido de ida de la segunda ronda clasificatoria.
El joven delantero ingresó al terreno de juego al minuto 68 en el Stadio Comunale di Cornaredo y rápidamente se convirtió en una de las principales amenazas ofensivas del conjunto suizo. En poco más de 20 minutos sobre la cancha, Moncada demostró su capacidad para desequilibrar, participando en varias acciones de peligro.
Una de las oportunidades más claras llegó cuando conectó un potente disparo que terminó impactando en el poste, quedándose muy cerca de marcar su primer gol en una competición europea. El catracho también fue protagonista en la recta final del encuentro al generar la jugada que dejó con un hombre menos al equipo visitante.
Al minuto 87 encaró con velocidad hacia el área rival y fue detenido con una fuerte infracción por un defensor del Dukagjini, acción que el árbitro sancionó con tarjeta roja directa. La expulsión permitió que el Lugano manejara con mayor tranquilidad los últimos minutos del compromiso y conservara la ventaja obtenida en casa.
Gracias al triunfo por la mínima diferencia, el conjunto suizo viajará a Kosovo con una ligera ventaja para afrontar el partido de vuelta de la serie. La eliminatoria se definirá el próximo 29 de julio, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse por un lugar en la siguiente fase de la UEFA Conference League.