Mbappé convence a estrella de Francia y será nuevo fichaje de Real Madrid: Mourinho lo quiere

Se ha posicionado como uno de los mejores jugadores del Mundo y Mbappé lo convenció para que sea nuevo fichaje de Real Madrid.
Los futbolistas suelen desempeñar un papel determinante a la hora de convencer a otros jugadores para cambiar de club, y el Real Madrid ha aprovechado esa influencia en varias ocasiones.
En los últimos años, varios integrantes del plantel blanco han participado activamente en conversaciones para atraer nuevos refuerzos al Santiago Bernabéu.
Jude Bellingham fue una de las figuras que más insistió para que Trent Alexander-Arnold aceptara incorporarse al conjunto madridista.
Vinicius Junior también mantuvo constantes contactos con Bellingham y Kylian Mbappé con la intención de reunir un ataque de primer nivel, aunque la sociedad todavía no ha rendido como se esperaba.
Ahora, según diversos reportes, es Mbappé quien habría intentado convencer a otro compañero de la selección francesa para vestir la camiseta del Real Madrid.
El diario alemán Bild asegura que el delantero francés trató de persuadir a Michael Olise para que dejara el Bayern Múnich y se uniera al proyecto merengue.
No obstante, tanto el club alemán como el Real Madrid han rechazado públicamente cualquier negociación relacionada con el extremo francés.
Incluso, la entidad española publicó un comunicado en el que aseguró que nunca existieron conversaciones directas ni indirectas con el jugador ni con las personas que lo representan.
Esa postura también buscó evitar tensiones con el Bayern, institución con la que mantiene una relación institucional cordial pese a los rumores surgidos durante el Mundial.
Durante esa competición, medios como L'Équipe y la edición alemana de Sky Sports afirmaron que Olise había manifestado a varios compañeros su interés por jugar en el Real Madrid.
Bild añade ahora que Mbappé habría actuado como intermediario para intentar facilitar una futura llegada del atacante al cuadro blanco.
Sin embargo, una operación de ese nivel luce complicada debido a la cantidad de figuras ofensivas y al elevado peso de la masa salarial del Real Madrid.
Además, una incorporación de ese calibre podría obligar al club a desprenderse de una de sus grandes estrellas, especialmente mientras continúa la incertidumbre alrededor del futuro de Vinicius.
Desde el Bayern mantienen una postura firme sobre el asunto, ya que su presidente, Herbert Hainer, dejó claro que Michael Olise no está en venta y que Florentino Pérez no debería presentar ninguna oferta.
Mientras tanto, el Real Madrid continúa atento al mercado de fichajes y mantiene abiertas distintas alternativas con el objetivo de reforzar su plantilla tras dos campañas consecutivas sin conquistar títulos importantes.