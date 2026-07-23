Mercado: Barcelona cierra otro fichaje, Real Madrid va por Rodri y se define futuro de Modric

El FC Barcelona sigue reforzando sus filas, ahora ha fichado a joven promesa del fútbol, el Real Madrid no se queda atrás y ha empezado a mover sus piezas.
La llegada del volanter español Rodri al Real Madrid sigue creciendo, todo apunta que Mourinho será su nuevo técnico.
De parte del nuevo técnico del Real Madrid existe ese deseo de tener al Balón de Oro, según detalla Radio Marca, sería un fichaje bomba.
Lo de Valentín Barco en el Racing Club de Estrasburgo es historia. Según detalla Fabrizio Romano, el argentino se incorporará al Chelsea.
Elliot Anderson es nuevo jugador del Manchester City procedente del Nottingham Forest a cambio de 116 millones de libras.
Elliot Anderson ha superado a Jack Grealish, por quien el City soltó 100 millones de euros en el 2021. Es la segunda mayor cantidad pagada por un jugador británico, detrás de su compatriota Morgan Rogers, que cambió el Aston Villa por el Chelsea a cambio de 117 millones de libras.
El West Ham y el Al-Hilal tendrían un arreglo por el traspaso del neerlandés Crysencio Summerville, por quien los saudí pagarían 64 millones de euros más once en variables.
El Sevilla y el Venezia han acordado el traspaso del nigeriano Akor Adams. El delantero llega a la Serie A con un contrato que le une para las próximas cuatro temporadas.
Ángel Correa se olvida del Tigres de México y ahora militará para el River Plate a cambio de 15 millones de euros. Así lo ha confirmado Fabrizio Romano.
El atacante firmará un contrato con el 'Millonario' hasta junio de 2029 en su retorno a Argentina, donde no jugaba desde 2014, cuando se marchó de San Lorenzo.
Tal y como desvela 'SPORT', Darwin Núñez y sus agentes están trabajando para abandonar el Al-Hilal en este mercado de fichajes. El club saudí apostó por Karim Benzema en lo que el uruguayo ha entendido que es un movimiento para darle salida.
Uruguay busca encontrar un gran proyecto en Europa y su deseo es tener una oportunidad en el Barcelona, por lo que está al tanto de lo que rastrea el equipo 'culé' para esa posición con la salida de Lewandowski.
El Atlético de Madrid sorprendió con el fichaje de Ander Astralaga. El portero llega tras jugar el último año en el Granada para reforzar el arco del Atlético Madrileño, el filial que dirige Fernando Torres, hasta junio de 2028.
El Arsenal ha anunciado este jueves a una de sus grandes fichajes en el mercado de fichajes. El conjunto 'gunner' ha confirmado la incorporación de Christos Tzolis hasta 2031. Pagan los londinenses 40 millones de euros al Brujas.
Alejandro Garnacho es nuevo futbolista del Aston Villa. El argentino, que se quedó sin sitio en el Mundial 2026, llega al equipo de Unai Emery en calidad de cedido con compra obligatoria en caso de que se den una serie de variables.
El croata Luka Modric renovó este jueves con el Milan por una temporada más, hasta junio de 2027, después de incorporarse al club hace un año, disputar 37 partidos, anotar dos goles y convertirse en uno de los referentes y líderes del equipo.
Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje, hasta el 30 de junio de 2031, del extremo del Borussia Dortmund Karim Adeyemi. El futbolista, de padre nigeriano y de madre rumana, ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Borussia Dortmund, que cobrará por el traspaso 22 millones de euros más otros 9 en variables.
Además, se conoció que Karim Adeyemi ganará alrededor de 6 millones de euros netos por temporada (unos 11,7 millones de euros brutos) tras su fichaje por el FC Barcelona. El alemán es la segunda incorporación del Barcelona para la próxima temporada después de la del extremo británico Anthony Gordon (Newcastle).