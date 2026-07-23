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¡Lamentable! Fallece joven futbolista y conoce el motivo de su muerte

El joven jugador pasó por el Peñarol de su país, también por el Everton de Chile, ahora se ha confirmado la terrible noticia

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 13:13
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El joven jugador pasó por el Peñarol de su país, también por el Everton de Chile, ahora se ha confirmado la terrible noticia

 Fotos: Cortesía
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El futbolista uruguayo fue campeón con el Peñarol en la temporada 2023 y actualmente defendía al Deportivo Italiano, falleció a los 22 años.
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Así lo informó ese club en redes sociales y lo confirmó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales en un comunicado en el que expresó sus condolencias por lo sucedido.
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Tras conocerse la noticia, varios clubes de Uruguay lamentaron el fallecimiento del deportista Bruno Betancor que en la temporada 2024 defendió al Everton de Chile.
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"El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año", indicó el Aurinegro en un comunicado.
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También expresó sus más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al club Deportivo Italiano.
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Betancor defendió al Peñarol en 14 encuentros oficiales, en los que sumó cuatro triunfos, tres empates y siete derrotas.
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Su debut lo hizo el 25 de marzo de 2023 ante el Liverpool en el Torneo Apertura y se despidió el 16 de diciembre de ese año ante el mismo rival en la final del Campeonato Uruguayo.
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El Club Atlético Cerro manifestó "su profundo pesar" por el fallecimiento de Betancor y apuntó que este "supo vestir y defender con compromiso" los colores de esa institución.
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"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes acompañamos en este doloroso momento", apuntó en otro comunicado.
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Por su parte, el Centro Atlético Fénix recordó que el futbolista formó parte de sus divisiones formativas y expresó "sus más sinceras condolencias" a los familiares y seres queridos.
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Bruno Betancor defendía al Deportivo Italiano (tercera división de Argentina), falleció a los 22 años a causa de un paro cardiorrespiratorio.
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