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¡No es Vozinha! Brilló con Cabo Verde en United 2026 y ahora lo ficha reconocido club

Los jugadores de Cabo Verde han empezado a fichar con nuevos clubes tras su buena participación en el Mundial United 2026, igualando ante España, Portugal y Arabia, siendo eliminados por Argentina

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 12:42
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Los jugadores de Cabo Verde han empezado a fichar con nuevos clubes tras su buena participación en el Mundial United 2026, igualando ante España, Portugal y Arabia, siendo eliminados por Argentina

 Fotos: Cortesía
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La selección de Cabo Verde fue una de las grandes sorpresas en el Mundial United 2026, por lo que sus jugadores han empezado a fichar por nuevos equipos, ahora se cotizan con mejor valor.
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El Gremio, uno de los equipos más tradicionales de Brasil, anunció este jueves el fichaje del delantero caboverdiano Jovane Cabral, que viene de disputar con su selección el Mundial de Norteamérica 2026.
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"De la Copa del Mundo a Porto Alegre. Jovane Cabral es el primer futbolista de Cabo Verde en vestir nuestra camiseta", celebró el club en sus redes sociales al anunciar su nuevo refuerzo.
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Cabral, de 28 años, ha firmado un contrato con el Tricolor Gaucho para lo que queda de esta temporada y la siguiente, es decir, hasta finales de 2027.
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El atacante integró la sorprendente y aguerrida selección de Cabo Verde en el pasado Mundial y jugó de titular contra los dos finalistas del torneo: España, en la fase de grupos, y Argentina, en los dieciseisavos de final.
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Cabral comenzó su carrera profesional en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa y fue subiendo peldaños hasta que debutó en el primer equipo en 2017.
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En la disciplina lusa conquistó varios títulos, entre ellos una Liga (2020), una Copa de Portugal (2018), tres Copas de la Liga Portuguesa (2018, 2020 y 2021) y una Supercopa de Portugal (2021).
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A partir de ahí inició una serie de cesiones que lo llevaron a los italianos Lazio y Salernitana y al Olympiacos de Grecia.
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En 2024, volvió definitivamente a su país natal para poner rumbo al Estrela da Amadora, donde ha militado durante las dos últimas temporadas.
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Cabral aterriza ahora en el Gremio, todo un tricampeón de la Copa Libertadores que, sin embargo, no pasa por su mejor momento.
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El equipo lucha por no descender a la segunda división del Campeonato Brasileño, aunque sigue vivo en la Copa de Brasil, donde buscará los cuartos de final contra el Mirassol, y en la Copa Sudamericana, torneo en el que va a jugar una repesca contra el Bolívar para acceder a la ronda de octavos de final.

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