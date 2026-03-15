Los looks con plumas que dominaron la alfombra roja de los Oscar 2026

La alfombra roja de los Oscar 2026 tuvo un denominador común en varios de sus looks: las plumas.
Demi Moore, que además ejerció como presentadora durante la ceremonia, lució un vestido a medida de Gucci en una paleta de verdes y negro.
Nicole Kidman completó el trío con otra propuesta de la misma firma francesa.
Teyana Taylor, nominada a mejor actriz de reparto, optó por un vestido de chifón de Chanel bordado con plumas, perlas y cristales.
La coincidencia de tres piezas con plumas en una misma noche resultó llamativa para la casa Chanel, cuyo director creativo, Matthieu Blazy, había presentado su colección de prêt-à-porter apenas nueve días antes de la ceremonia.