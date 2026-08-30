Lepaterique podría ahorrar hasta 20 millones de lempiras al año con nueva maquinaria

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía de Lepaterique, Francisco Morazán, podría ahorrarse entre 10 y 20 millones de lempiras al año en la reparación de carreteras con la llegada de maquinaria pesada entregada al municipio, según estimaciones del alcalde Henry Mejía. El entrevistado explicó a EL HERALDO que una parte importante del presupuesto municipal se destina actualmente a la contratación de maquinaria para rehabilitar las vías afectadas por las condiciones climáticas. “Una buena parte del presupuesto se nos va en el tema carretero, especialmente en la contratación de maquinaria para reparar las vías. Hoy esta maquinaria viene a ser una gran respuesta”, señaló Mejía. El alcalde detalló que el gasto anual destinado a estos trabajos no es fijo, ya que depende de los daños provocados durante el invierno y de las necesidades que surgen durante el verano. “Andamos entre 10, 15 o hasta 20 millones de lempiras. Ese sería el ahorro, dependiendo de las necesidades y las condiciones climáticas”, afirmó. La cifra adquiere mayor relevancia si se compara con el presupuesto anual de la municipalidad, que ronda los 30 millones de lempiras, de acuerdo con el funcionario.

“Es bastante lo que se nos va en maquinaria y reparación de carreteras. Hay años en que podemos invertir 3, 5, 8 o 10 millones, dependiendo del comportamiento del clima”, explicó Mejía. Aunque el gasto puede variar cada año, la disponibilidad de equipo propio permitiría a la comuna reducir la contratación de maquinaria externa y disponer de recursos para atender otras prioridades de las comunidades. “Podríamos invertirlos en educación, salud, alcantarillado, puentes y muchos otros temas. Sería hacer una gestión presupuestaria diferente y aprovechar mejor los recursos del municipio”, sostuvo el alcalde. Lepaterique está conformado por cinco aldeas y más de 130 comunidades, por lo que las autoridades consideran que contar con equipo pesado permitirá responder con mayor rapidez a las necesidades de mantenimiento de las carreteras. “Esta maquinaria nos permitirá dar respuesta a más de 130 comunidades de las cinco aldeas de Lepaterique y será un alivio para el presupuesto municipal”, manifestó el edil. El equipo también podrá ser utilizado para atender otras necesidades. En medio de la sequía que afecta al municipio, la retroexcavadora podrá apoyar trabajos relacionados con el abastecimiento y manejo del agua. Por su parte, el regidor municipal Bayron Funes destacó que la llegada de las máquinas representa una oportunidad para reducir las limitaciones que durante años ha tenido la municipalidad para atender la red vial. “Ahora ya no hay pretexto para reparar las carreteras del municipio. Como autoridad vamos a seguir velando por el bienestar de Lepaterique y por el desarrollo de cada una de sus comunidades”, expresó.

Funes explicó que la municipalidad tendrá que asumir gastos como combustible y operadores, mientras que el mantenimiento del equipo forma parte del compromiso establecido por el Gobierno. El equipo inicial incluye una retroexcavadora, un tractor y un vibro, mientras las autoridades municipales esperan que se complete el kit de maquinaria anunciado para los municipios. Desde la sociedad civil, Omar Macias consideró que la maquinaria puede generar un impacto directo en la economía local, especialmente para los productores que enfrentan dificultades para trasladar sus cosechas.