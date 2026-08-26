Puente sobre el río El Pacón preocupa a seis comunidades de Lepaterique

Lepaterique, Francisco Morazán.– El deterioro del puente sobre el río El Pacón mantiene en alerta a las familias de varias comunidades de Lepaterique que piden la construcción de una nueva estructura, diseñada con estándares técnicos que les permita cruzar con seguridad durante todo el año.
La estructura conecta sectores entre las comunidades de La Estancia y Turturupe y sirve de paso para pobladores, estudiantes, docentes y productores de la zona. Al menos seis comunidades dependen de esta conexión para movilizarse hacia centros educativos, fincas y otros lugares donde realizan sus actividades cotidianas.
Entre los sectores que podrían resultar afectados se encuentran Turturupe, La Estancia, El Aguacate, El Zursul y El Naranjito, además de otras comunidades cercanas. Para los vecinos, perder este paso significaría quedar prácticamente aislados, debido a las condiciones de los caminos rurales y a las dificultades para encontrar rutas alternas.
En el sitio se observan daños en las bases, muros de contención y otros elementos de la estructura en la zona donde se ubica el puente. También se evidencia erosión alrededor del cauce, con piedras y material arrastrado por el agua, una condición que preocupa a los vecinos ante la llegada de nuevas lluvias.
El problema se hace más evidente durante la temporada lluviosa, cuando aumenta el caudal del río El Pacón; la corriente golpea las partes bajas de la estructura que en cualquier momento puede colapsar.
Los pobladores aseguran que el puente ya ha presentado desplazamientos y que su condición genera temor, especialmente cuando deben cruzarlo niños que se dirigen a las escuelas y colegio de La Estancia y Lepaterique.
“En invierno es un riesgo para los niños que van a la escuela y este puente ya estuvo a punto de caerse este año. Es improvisado y mal hecho”, manifestó Diego Verde Funes, quien también pidió a las autoridades atender la situación antes de que ocurra una tragedia.
La petición de los habitantes no se limita a una reparación provisional: Lo que solicitan es que se construya un puente completamente nuevo, con estudios de ingeniería, una cimentación adecuada, protección de los márgenes del río y capacidad suficiente para soportar las crecientes.
La solicitud coincide con los criterios técnicos que Honduras contempla para este tipo de infraestructura. El Manual de Carreteras incluye un tomo específico dedicado a drenaje y puentes, donde se contemplan aspectos como el análisis hidráulico, el caudal de diseño, la localización de la estructura y el estudio de la socavación.
Estos criterios son importantes para los habitantes de El Pacón porque el problema no solamente está relacionado con el estado visible del puente, sino también con la interacción de la estructura con el río.
El llamado está dirigido al alcalde municipal de Lepaterique, Henry Mejía, y al ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Erhler, para que atiendan el clamor de las comunidades y gestionen la construcción de un puente nuevo que garantice el paso seguro de los pobladores.
La estructura actual representa un riesgo, especialmente para los niños que deben cruzarla para asistir a clases. También preocupa a los docentes que viajan desde Lepaterique hacia las comunidades para impartir clases y que diariamente se exponen al peligro al transitar por este punto.