Puente sobre el río El Pacón preocupa a seis comunidades de Lepaterique

Lepaterique, Francisco Morazán.– El deterioro del puente sobre el río El Pacón mantiene en alerta a las familias de varias comunidades de Lepaterique que piden la construcción de una nueva estructura, diseñada con estándares técnicos que les permita cruzar con seguridad durante todo el año.

La estructura conecta sectores entre las comunidades de La Estancia y Turturupe y sirve de paso para pobladores, estudiantes, docentes y productores de la zona. Al menos seis comunidades dependen de esta conexión para movilizarse hacia centros educativos, fincas y otros lugares donde realizan sus actividades cotidianas.

Entre los sectores que podrían resultar afectados se encuentran Turturupe, La Estancia, El Aguacate, El Zursul y El Naranjito, además de otras comunidades cercanas. Para los vecinos, perder este paso significaría quedar prácticamente aislados, debido a las condiciones de los caminos rurales y a las dificultades para encontrar rutas alternas.

En el sitio se observan daños en las bases, muros de contención y otros elementos de la estructura en la zona donde se ubica el puente. También se evidencia erosión alrededor del cauce, con piedras y material arrastrado por el agua, una condición que preocupa a los vecinos ante la llegada de nuevas lluvias.

El problema se hace más evidente durante la temporada lluviosa, cuando aumenta el caudal del río El Pacón; la corriente golpea las partes bajas de la estructura que en cualquier momento puede colapsar.