Hallan cadáver ensabanado en la aldea El Lolo

Tegucigalpa, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado ensabanado, tirado a la orilla de una calle en el sector de El Lolo, en la carretera vieja que conduce hacia Olancho, en la capital.
La víctima presentaba varios impactos de bala y en la zona se hallaron varios casquillos, por lo que se presume que fue ejecutado en el lugar.
El cadáver fue dejado envuelto en sábanas de colores, a la orilla de la polvorienta calle, donde fue localizado por personas del sector que posteriormente alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.
Vecinos de la zona manifestaron que durante la madrugada oyeron varias detonaciones de arma de fuego, por lo que dieron aviso a los cuerpos de seguridad para que verificaran lo ocurrido.
Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena para evitar la alteración de posibles evidencias relacionadas con el crimen.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre asesinado, así como su edad y el lugar donde residía.
Personal de Medicina Forense llegó hasta el sitio para realizar el levantamiento del cadáver, siguiendo el procedimiento correspondiente en este tipo de hechos violentos.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue capitalina, donde se espera que pueda ser identificado por sus familiares mediante los procedimientos establecidos.