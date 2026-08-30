Hallan cadáver ensabanado en la aldea El Lolo

Tegucigalpa, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado ensabanado, tirado a la orilla de una calle en el sector de El Lolo, en la carretera vieja que conduce hacia Olancho, en la capital.

La víctima presentaba varios impactos de bala y en la zona se hallaron varios casquillos, por lo que se presume que fue ejecutado en el lugar.

El cadáver fue dejado envuelto en sábanas de colores, a la orilla de la polvorienta calle, donde fue localizado por personas del sector que posteriormente alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.