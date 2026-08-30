  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan cadáver ensabanado en la aldea El Lolo

El cadáver fue dejado envuelto en sábanas de colores, a la orilla de la polvorienta calle

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 08:56
Hallan cadáver ensabanado en la aldea El Lolo

El cuerpo estaba tirado a un lado de la calle.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado ensabanado, tirado a la orilla de una calle en el sector de El Lolo, en la carretera vieja que conduce hacia Olancho, en la capital.

La víctima presentaba varios impactos de bala y en la zona se hallaron varios casquillos, por lo que se presume que fue ejecutado en el lugar.

El cadáver fue dejado envuelto en sábanas de colores, a la orilla de la polvorienta calle, donde fue localizado por personas del sector que posteriormente alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.

Joven sale de su casa tras recibir una llamada y es abatido a disparos en carretera a Olancho

Vecinos de la zona manifestaron que durante la madrugada oyeron varias detonaciones de arma de fuego, por lo que dieron aviso a los cuerpos de seguridad para que verificaran lo ocurrido.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena para evitar la alteración de posibles evidencias relacionadas con el crimen.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre asesinado, así como su edad y el lugar donde residía.

Asesinan a balazos a dos personas en la aldea El Pino, El Porvenir

Personal de Medicina Forense llegó hasta el sitio para realizar el levantamiento del cadáver, siguiendo el procedimiento correspondiente en este tipo de hechos violentos.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue capitalina, donde se espera que pueda ser identificado por sus familiares mediante los procedimientos establecidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias