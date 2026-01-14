Abuso de ella e intentó asesinarla: Condenan a hombre por tentativa de femicidio

Danlí, Honduras.- Un hombre fue condenado este miércoles -14 de enero- tras ser acusado de abusar sexualmente de una mujer en el municipio de Danlí, El Paraíso, y posteriormente, intentar quitarle la vida con un arma blanca.
El ahora condenado corresponde al nombre de Pedro Damián Ramos Sánchez, acusado de cometer los delitos de femicidio agravado en grado de tentativa inacabada y violación en concurso real.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades policiales, los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2024, cuando el agresor atacó a la víctima con un arma blanca, causándole múltiples machetazos en el hombro, cuello y manos.
Además de la agresión física, las autoridades establecieron que Ramos Sánchez también abusó sexualmente de la víctima, quien fue identificada como Ericka Oneyda Calderón López.
Calderón López fue trasladada de emergencia al hospital Gabriela Alvarado, donde recibió atención médica especializada. Afortunadamente, logró sobrevivió al ataque y tras su recuperación, fue dada de alta.
Tras el ataque, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron al agresor en la colonia Las Colinas de la ciudad de Danlí, donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
El hombre fue declarado culpable de todos los delitos que le imputan, sin embargo, aún no se ha definido cuál será la pena que tendrá que pagar. La audiencia para determinar la condena definitiva está programada para el próximo miércoles 28 de enero.
Estimaciones preliminares del Ministerio Público, indican que el condenado podría recibir una pena que oscilaría entre un mínimo de 26 años y un máximo de 38 años de prisión.