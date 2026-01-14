Abuso de ella e intentó asesinarla: Condenan a hombre por tentativa de femicidio

Danlí, Honduras.- Un hombre fue condenado este miércoles -14 de enero- tras ser acusado de abusar sexualmente de una mujer en el municipio de Danlí, El Paraíso, y posteriormente, intentar quitarle la vida con un arma blanca.

El ahora condenado corresponde al nombre de Pedro Damián Ramos Sánchez, acusado de cometer los delitos de femicidio agravado en grado de tentativa inacabada y violación en concurso real.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades policiales, los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2024, cuando el agresor atacó a la víctima con un arma blanca, causándole múltiples machetazos en el hombro, cuello y manos.