Matan a dos personas en diferentes sectores de La Ceiba; ambas estaban atadas

La Ceiba, Honduras.- Dos hechos violentos ocurridos con pocos minutos de alarma diferenciaron a pobladores de La Ceiba, luego de que los cuerpos sin vida de dos hombres fueron encontrados en distintos sectores de la ciudad, ambas con evidentes signos de tortura y atados de pies y manos.
El primer hallazgo se registró en el bordo de la colonia Bella Vista, donde fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien había sido asesinado y posteriormente lanzado desde un vehículo en marcha. La víctima vestía una camisa roja con rayas blancas, era de tez blanca y fue encontrada boca abajo. Además, tenía un número de teléfono escrito en la palma de su mano y presentaba señales de tortura; sus manos estaban atadas.
Minutos después, las autoridades reportaron un segundo hecho violento en el sector conocido como Ensabanado. En ese lugar fue abandonado el cuerpo de un hombre de unos 40 años de edad, de contextura gruesa, quien también estaba atado de pies y manos, con un lazo alrededor del cuello. Testigos indicaron que la víctima fue lanzada desde un vehículo tipo turismo color blanco y que, tras ser arrojado a la vía pública, recibió al menos diez disparos.
Elementos de la Policía Nacional acordonaron ambas escenas del crimen, mientras agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las indagaciones para esclarecer los hechos y determinar si ambos casos estarían relacionados.
Los cadáveres fueron levantados por personal de Medicina Forense, bajo una fuerte lluvia, y trasladados a la morgue de La Ceiba, donde se les practicará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de la muerte y lograr su plena identificación.