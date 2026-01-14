  1. Inicio
Menor de 17 años muere tras accidente vial en la salida a Villanueva, Cortés

El joven se trasladaba en una motocicleta cuando impactó contra un pick-up y perdió la vida. El cuerpo de la víctima quedó a unos metros del accidente

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 07:59
Adriel Maldonado, de 17 años de edad, murió tras impactar con su moto en un vehículo.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven perdió la vida la noche del martes tras impactar la motocicleta que conducía contra un vehículo en la carretera CA-5, a la altura de la salida hacia Villanueva, Cortés, en la zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Adriel Maldonado, de 17 años de edad, residente de la residencial Gran Villa, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, el menor se desplazaba a exceso de velocidad cuando colisionó contra un vehículo tipo pick-up, lo que provocó que saliera proyectado y cayera sobre la calzada.

Testigos llegaron de inmediato al lugar para auxiliarlo; Sin embargo, debido a la gravedad del impacto, el joven perdió la vida en el sitio.

Este nuevo fallecimiento se suma a la alarmante cifra de muertes por accidentes de tránsito registrados en el país en los primeros días de 2026. Según informes oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en los primeros 11 días del año se contabilizan al menos 49 personas fallecidas en distintos hechos viales a nivel nacional.

Las autoridades advierten que los peatones y motociclistas continúan siendo los usuarios más vulnerables en las carreteras, principalmente por el exceso de velocidad, la imprudencia al conducir y la falta de seguridad.

