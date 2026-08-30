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Policía muere en enfrentamiento con miembros de la Pandilla 18 en la Rivera Hernández

La víctima fue identificada como el inspector Adán Emanuel Rodríguez Miranda, de 35 años, asignado a la UMEP 8. El policía recibirá un ascenso póstumo

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 13:17

San Pedro Sula, Honduras.- Un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y presuntos integrantes de la Pandilla 18 dejó como saldo un uniformado muerto y seis personas detenidas, entre ellas una mujer, en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Adán Emanuel Rodríguez Miranda, de 35 años, inspector de Policía asignado a la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) 8.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el intercambio de disparos se produjo durante un operativo en el sector, donde los uniformados se enfrentaron a miembros de la estructura criminal.

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Tras el enfrentamiento, al menos seis personas fueron detenidas, entre ellas una mujer, todos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su responsabilidad penal.

La Policía Nacional desplegó un operativo en la Rivera Hernández tras el enfrentamiento que dejó seis personas detenidas y un agente fallecido.

La Policía Nacional desplegó un operativo en la Rivera Hernández tras el enfrentamiento que dejó seis personas detenidas y un agente fallecido.

La muerte del agente generó una reacción inmediata de la institución policial, que aseguró que continuará con las operaciones para dar con los responsables. “No vamos a descansar hasta capturar a quienes le quitaron la vida a nuestro compañero”, expresó la Policía Nacional en un comunicado, al referirse al operativo de búsqueda de los implicados.

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Como reconocimiento a su labor y sacrificio, las autoridades anunciaron el ascenso póstumo de Rodríguez Miranda al grado de subcomisario de Policía, además de su reconocimiento como Héroe Nacional.

Al menos seis personas fueron detenidas por el crimen, entre ellas una mujer.

Al menos seis personas fueron detenidas por el crimen, entre ellas una mujer.

El caso continúa bajo investigación mientras los cuerpos de seguridad mantienen las acciones encaminadas a localizar a otros posibles involucrados en el enfrentamiento ocurrido en la Rivera Hernández.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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