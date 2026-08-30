Policía muere en enfrentamiento con miembros de la Pandilla 18 en la Rivera Hernández

San Pedro Sula, Honduras.- Un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y presuntos integrantes de la Pandilla 18 dejó como saldo un uniformado muerto y seis personas detenidas, entre ellas una mujer, en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Adán Emanuel Rodríguez Miranda, de 35 años, inspector de Policía asignado a la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) 8.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el intercambio de disparos se produjo durante un operativo en el sector, donde los uniformados se enfrentaron a miembros de la estructura criminal.