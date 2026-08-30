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Estrella Roja vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

El Olimpia de Eduardo Espinel quieren seguir a paso perfecto en el torneo Apertura de la Liga Nacional, ahora se enfrenta ante un Estrella Roja que anda motivado

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 12:37
Estrella Roja vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

El Estrella Roja llega de golear al Juticalpa en esta misma cancha.

 Foto: Alex Pérez

Danlí, Honduras.- El Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, busca conservar el liderato del torneo Apertura de Honduras en el juego ante el Estrella Roja por la quinta jornada.

Alineaciones:

Estrella Roja: 1- Víctor Moreira; 15- Joseph Padilla, 2- Leonardo Juárez, 3- Erick Rizo;, 6- Reinieri Mayorquín, 30- Cristian Cálix, 12- Maikel García, 8- Jared Velásquez, 23- Edilson Gómez; 13- Óscar Rosales y 18- Nahuel Luna.

Olimpia: 22- Onan Rodríguez; 15- Kevin Guity, 4-Edwin Lobo, 3- Clinton Bennett, 12- Cristian Canales; 18- Raúl García, 23- Jorge Álvarez, 25- Didier Paguada, 31- Nicolás Dibble; 26- David Flores y 19- Yustin Arboleda.

Los 'Leones' del Olimpia comandaban la tabla a inicio de esta jornada con diez puntos tras registrar tres triunfos y un empate, ahora el Marathón se ha puesto en la cima, por lo que los albos llegan presionados.

El Olimpia, el equipo más laureado de Honduras con 40 títulos, visita al Estrella Roja, club que en el presente torneo ascendió a la primera división bajo la dirección técnica del hondureño nacionalizado guatemalteco Óscar Isaula.

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La jornada comenzó el viernes con el triunfo del Juticalpa 1-0 sobre los Lobos de la UPNFM dirigidos por Salomón Nazar en el torneo Apertura.

Luego el Génesis no pudo de local y cayó 1-2 ante el Marathón. Platense no falló como local y derrotó 2-1 al Independiente y Motagua remontó al Olancho 2-1.

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Todo se cerrará con el juego entre el Real España, equipo que se quedó sin su técnico Jeaustin Campos, que buscará una victoria ante el Choloma en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Hora y canal dónde ver partido del Olimpia

Hora: 3:00 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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