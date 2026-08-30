Estrella Roja vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Danlí, Honduras .- El Olimpia , dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, busca conservar el liderato del torneo Apertura de Honduras en el juego ante el Estrella Roja por la quinta jornada.

Alineaciones:

Estrella Roja: 1- Víctor Moreira; 15- Joseph Padilla, 2- Leonardo Juárez, 3- Erick Rizo;, 6- Reinieri Mayorquín, 30- Cristian Cálix, 12- Maikel García, 8- Jared Velásquez, 23- Edilson Gómez; 13- Óscar Rosales y 18- Nahuel Luna.



Olimpia: 22- Onan Rodríguez; 15- Kevin Guity, 4-Edwin Lobo, 3- Clinton Bennett, 12- Cristian Canales; 18- Raúl García, 23- Jorge Álvarez, 25- Didier Paguada, 31- Nicolás Dibble; 26- David Flores y 19- Yustin Arboleda.



Los 'Leones' del Olimpia comandaban la tabla a inicio de esta jornada con diez puntos tras registrar tres triunfos y un empate, ahora el Marathón se ha puesto en la cima, por lo que los albos llegan presionados.

El Olimpia, el equipo más laureado de Honduras con 40 títulos, visita al Estrella Roja, club que en el presente torneo ascendió a la primera división bajo la dirección técnica del hondureño nacionalizado guatemalteco Óscar Isaula.