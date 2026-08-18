Yaquelin Ramírez, mujer asesinada supuestamente por su exyerno tras pelea con su hija en Colón

Yaquelin Esther Ramírez es la mujer que fue asesinada dentro de su vivienda, presuntamente a manos de su exyerno. ¿Cómo sucedieron los hechos?
El crimen ocurrió la noche del pasado 17 de agosto en la colonia Brisas del Río, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. La mujer murió a causa de una herida provocada por un arma de fuego.
Información preliminar indica que el sospechoso era la expareja de la hija de Yaquelin Esther Ramírez y que, previo al crimen, ambos habrían tenido un conflicto.
Supuestamente, el sospechoso llegó en busca de su expareja, la hija de la víctima. Sin embargo, según versiones de uno de los vecinos, la joven salió huyendo e ingresó a la vivienda de su madre.
El sospechoso habría ingresado a la vivienda persiguiendo a su expareja y fue entonces cuando los vecinos escucharon un estruendo de un disparo.
Medios locales aseguran que, cuando la joven ingresó a la vivienda y posteriormente lo hizo el sospechoso, la víctima intentó mediar entre ambos. Sin embargo, el sospechoso habría disparado contra Yaquelin Esther Ramírez y luego huyó del lugar.
Personal de Medicina Forense llegó hasta la vivienda y realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue ingresado en una bolsa blanca y posteriormente trasladado hasta la morgue del Ministerio Público.
Las autoridades no han brindado detalles sobre el crimen. Tampoco se ha reportado la captura del exyerno de la víctima, a quien se considera el principal sospechoso.
En redes sociales circula información que señala que la hija de la víctima tenía bastante tiempo de haber terminado su relación con el sospechoso, pero que él continuaba buscándola.
Las autoridades tampoco han detallado si la víctima recibió más de un disparo. Las investigaciones ya iniciaron, mientras el cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para la respectiva autopsia.