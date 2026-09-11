FIFA impone castigo histórico: son inhabilitados de por vida por corrupción grave

Revuelo total en FIFA. Los sancionan por cometer graves hechos de corrupción e impactan a todos.
La Comisión de Ética independiente de la FIFA impuso duras sanciones contra dos antiguos dirigentes del fútbol internacional al inhabilitar de por vida para ejercer cualquier actividad relacionada con este deporte a los expresidentes de las federaciones de Maldivas y Montserrat.
Ambos fueron encontrados responsables de graves infracciones vinculadas con corrupción y manejo indebido de recursos.
Los sancionados son Bassam Adeel Jaleel, expresidente de la Federación de Fútbol de Maldivas (FAM), y Vincent Cassell, quien estuvo al frente de la Asociación de Fútbol de Montserrat (MFA). Además de la inhabilitación permanente, la Comisión de Ética les impuso a cada uno una multa de un millón de francos suizos.
En el caso de Jaleel, la FIFA determinó que utilizó de manera indebida fondos que habían sido destinados a la federación maldiva como parte del Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19. Estos recursos tenían como objetivo ayudar a las organizaciones futbolísticas a enfrentar las dificultades económicas provocadas por la pandemia.
Según la resolución del órgano de ética, el expresidente de la FAM habría utilizado parte de esos recursos en beneficio personal, desviándolos de la finalidad para la que habían sido entregados. Por esta razón, la FIFA consideró que su conducta constituía una infracción de gravedad suficiente para justificar la máxima sanción.
La investigación también alcanzó a Mohamed Ageel, quien ocupaba el cargo de director de finanzas de la Federación de Fútbol de Maldivas. En su caso, la Comisión de Ética determinó que tuvo participación en la operación que permitió utilizar indebidamente los fondos destinados por la FIFA.
Ageel recibió una suspensión de diez años para participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol y deberá pagar una multa de 100.000 francos suizos. El organismo señaló que facilitó y ocultó el uso irregular del dinero mediante documentación falsificada y que, además, no colaboró con la investigación llevada a cabo por la Comisión de Ética.
La situación en Montserrat también generó una sanción de máxima contundencia. Vincent Cassell fue encontrado responsable de varias conductas consideradas contrarias a las normas de la FIFA, entre ellas abuso de poder, conflicto de intereses sistémico y uso indebido de recursos económicos pertenecientes tanto a la FIFA como a la propia federación de Montserrat.
La Comisión de Ética también consideró especialmente grave la conducta de Cassell por acciones que perjudicaron la integridad física y mental del personal de la federación. La combinación de estas infracciones llevó al organismo a imponerle una inhabilitación de por vida y una multa de un millón de francos suizos.
Dentro del expediente relacionado con Montserrat también fue sancionada Tendica Hughes, quien se desempeñaba como secretaria general de la federación. La dirigente recibió una suspensión de 15 años para ejercer actividades relacionadas con el fútbol y una multa de 150.000 francos suizos.
La FIFA determinó que Hughes facilitó transacciones improcedentes utilizando recursos de la FIFA y de la Asociación de Fútbol de Montserrat. Además, según la resolución, obtuvo beneficios personales derivados de esas operaciones, incluidos beneficios considerados ilegítimos.
Las sanciones contra los cuatro exdirigentes reflejan la posición de la FIFA frente al manejo irregular de los recursos económicos destinados al desarrollo del fútbol. Las investigaciones abarcaron desde el uso personal de fondos de emergencia durante la pandemia hasta operaciones financieras irregulares, abuso de poder y falta de cooperación con los organismos encargados de investigar las posibles infracciones.
Con estas decisiones, la Comisión de Ética independiente de la FIFA aplicó algunas de las sanciones más severas dentro de sus competencias.
Los expresidentes de Maldivas y Montserrat quedan apartados de por vida de cualquier actividad relacionada con el fútbol, mientras que Mohamed Ageel y Tendica Hughes deberán cumplir suspensiones de diez y 15 años, respectivamente, además de las importantes multas económicas establecidas en sus respectivos casos.