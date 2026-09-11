Revelan escalofriante detalle tras asesinato de jugador campeón con Olimpia e impacta a todos

Pero la investigación tomó un giro inesperado. Matute Meléndez aseguró en entrevista para Roatán Hable Claro, que Kenny Martínez era su primo y afirmó que está siendo vinculado al caso por una motocicleta. “Me están vinculando con la muerte de mi primo Kenny Martínez, por la parte Martínez era mi primo”, declaró el detenido.