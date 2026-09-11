Revelan escalofriante detalle tras asesinato de jugador campeón con Olimpia e impacta a todos

Presunto asesino del jugador Kenny Martínez hace confesión que impacta a todos. Se revelan detalles del suceso.
El fútbol hondureño estuvo enlutado por el asesinato de Kenny Bredenskie Martínez Webster, exfutbolista del Olimpia, ocurrido el pasado 1 de septiembre en el sector de Punta Gorda, municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía.
Martínez, de 22 años, se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacado a balazos y perdió la vida en el lugar, según los reportes preliminares sobre el crimen.
El joven se había formado en las reservas del Olimpia y llegó a trabajar con el primer equipo bajo las órdenes del entrenador argentino Pedro Troglio.
Además, fue parte del plantel olimpista que conquistó el campeonato del Clausura 2024 y posteriormente pasó por los Lobos de la UPNFM y otros clubes del fútbol hondureño.
Tras conocerse el asesinato, las autoridades comenzaron las investigaciones para determinar quiénes participaron en el ataque y establecer el móvil del crimen.
En las últimas horas, la Policía Nacional confirmó la captura de José David Matute Meléndez, de 20 años, señalado como presunto responsable material del asesinato.
Autoridades explicaron que la detención fue producto del trabajo investigativo realizado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
“La Policía Nacional en el marco del Plan de Comunidades Seguras, como resultado de acciones contundentes, investigativas, agentes de la DPI, de esta unidad departamental número 11, le da detención a un ciudadano por superior responsable del delito de asesinato”, declaró el comisario Rodríguez de Roatán.
Matute Meléndez fue capturado en la comunidad de French Harbour y, según la Policía, estaría vinculado directamente con la muerte del exjugador olimpista.
“El ciudadano responde al nombre de José David Matute Meléndez, de 20 años de edad, y es detenido por superior responsable del delito de asesinato en perjuicio del joven Kenneth Martínez, el jugador del club deportivo Olimpia”, siguió diciendo.
Además, han revelado las autoridades que cuentan con elementos técnico-científicos que permitieron obtener una orden judicial contra el sospechoso.
Pero la investigación tomó un giro inesperado. Matute Meléndez aseguró en entrevista para Roatán Hable Claro, que Kenny Martínez era su primo y afirmó que está siendo vinculado al caso por una motocicleta. “Me están vinculando con la muerte de mi primo Kenny Martínez, por la parte Martínez era mi primo”, declaró el detenido.
“No tengo nada que ver ahí, me están vinculando porque están diciendo que era mi moto y yo era el que estaba manejando. Todo mundo sabe que estaba en mi trabajo y no tengo nada que esconder”, manifestó.
La defensa del capturado tendrá ahora que enfrentar el proceso judicial mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió realmente. De acuerdo con lo informado en la audiencia de comunicación, la audiencia inicial quedó programada para el próximo miércoles.
El caso también mantiene abierta la posibilidad de que existan más personas involucradas, ya que autoridades señalan que la investigación apunta a la existencia de un supuesto autor intelectual.