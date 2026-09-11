Abusó de su hijastra, la embarazó y la amenazó para que callara: capturan a hombre en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Un hombre es señalado de abusar sexualmente de su hijastra, una menor de edad en el departamento de Intibucá.

Según las autoridades, producto del abuso sexual, la menor quedó embarazada de su propio padrastro.

De acuerdo con el expediente investigativo, el padrastro habría amenazado a la menor para evitar que contara lo sucedido y mantuvo en silencio el presunto abuso durante varios meses.

Según las investigaciones, al momento de cometerse el delito, la menor pidió ayuda, pero "la llave del agua estaba abierta, por lo que nadie le escuchó".