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Abusó de su hijastra, la embarazó y la amenazó para que callara: capturan a hombre en Intibucá

La menor habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, quien presuntamente la amenazó para que no contara lo ocurrido. Tras descubrir que estaba embarazada lo denunciaron

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 18:50
Abusó de su hijastra, la embarazó y la amenazó para que callara: capturan a hombre en Intibucá

La víctima habría guardado silencio durante varios meses debido a las amenazas de su padrastro.

 Foto: Policía Nacional

Intibucá, Honduras.- Un hombre es señalado de abusar sexualmente de su hijastra, una menor de edad en el departamento de Intibucá.

Según las autoridades, producto del abuso sexual, la menor quedó embarazada de su propio padrastro.

De acuerdo con el expediente investigativo, el padrastro habría amenazado a la menor para evitar que contara lo sucedido y mantuvo en silencio el presunto abuso durante varios meses.

Según las investigaciones, al momento de cometerse el delito, la menor pidió ayuda, pero "la llave del agua estaba abierta, por lo que nadie le escuchó".

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La situación habría impedido que su llamado de auxilio fuera escuchado por sus familiares, según las autoridades.

Meses después, la madre de la menor comenzó a notar cambios en su comportamiento y estado físico.

La niña presentaba mucho sueño y había perdido el apetito, por lo que decidió llevarla a un centro médico para que fuera evaluada.

Durante la atención médica le realizaron una prueba de embarazo, cuyo resultado fue positivo.

Fue entonces cuando la menor decidió contarle a su madre de lo ocurrido y señaló a su padrastro como responsable.

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Tras conocer el caso, la madre acudió ante las autoridades para interponer la denuncia correspondiente.

A partir de la investigación, las autoridades de la Policía Nacional lograron ubicar y capturar al sospechoso.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente. Hasta el momento se desconoce con precisión cuándo ocurrieron los hechos y cuántos meses de gestación tendría la menor.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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