Alejandra Fuentes se despide de su reinado como Miss Honduras Universo

Miss Honduras Universe despide hoy a su reina de 2025, al elegir a su sucesora en San Pedro Sula.
"Nos acercamos al cierre de una etapa inolvidable... y con ello, al final de un reinado que ha estado lleno de elegancia, compromiso y momentos que quedarán para siempre en la memoria de todos", publicó la organización Miss Honduras Universe, para despedir a la reina de belleza de 2025.
La organización también destacó la disciplina y actitud de Fuentes durante su paso por el Miss Honduras. Algo que también quedó reflejado en los comentarios que las personas dejaron en redes sociales.
Fuentes ha realizado publicaciones en su Instagram sobre los últimos días de su reinado, y expresó que ahora una de las candidatas "vivirá el viaje que cambió mi vida".
La olanchana aconsejó a las participantes: "Mi único consejo es este: denlo TODO. No esperen el momento perfecto, créenlo. Disfruten cada ensayo, cada reto y cada segundo, porque cuando menos lo esperen estarán representando a Honduras en Puerto Rico".
Fuentes dijo que está emocionada por conocer a la próxima reina.
Durante todo este año, la Miss Honduras 2025 ha estado inmersa en diferentes actividades relacionadas con la moda y bienestar emocional, salud mental, mindfulness, liderazgo y empoderamiento de jóvenes, desde su labor en AHAM Education.
El paso de Alejandra Fuentes por el Miss Universo será recordado como uno de los más destacados de los últimos tiempos, usuarios de redes sociales han hecho hincapié del carisma y elegancia que siempre le caracterizó.
Hoy a las 7:00 de la noche en San Pedro Sula, se elegirá a la nueva Miss Honduras Universo, con la presencia de la Miss Universo 2025 Fátima Bosch.
Y con este cierre, Alejandra Fuentes queda en la historia del certamen, y se abre paso a nuevos proyectos.