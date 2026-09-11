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"Vale la pena gane o pierda el MUH", el mensaje de Kennia Mondragón a Fátima Bosch

La candidata hondureña Kennia Mondragón compartió un mensaje dirigido a Fátima Bosch tras un encuentro entre ambas durante el Miss Honduras Universo 2026

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 18:24
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La presentadora hondureña Kennia Mondragón, candidata por el departamento de Francisco Morazán en el Miss Honduras Universo 2026, compartió en sus redes sociales un mensaje dirigido a Fátima Bosch tras un encuentro entre ambas durante el desarrollo del certamen nacional.

 Foto: Instagram
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En la publicación, acompañada de una fotografía junto a la actual Miss Universo, Mondragón escribió "poder platicar contigo y recibir tus palabras fue más que suficiente para darme cuenta que todo vale la pena gane o pierda el MUH. Eres increíble @fatimaboschfdz".

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El mensaje generó numerosas reacciones entre los seguidores de la candidata hondureña, que destacaron el gesto hacia la reina mexicana.

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La instantánea se suma a los momentos que Mondragón ha compartido a lo largo de su participación en el Miss Honduras Universo 2026.

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Mondragón, conocida en el ámbito artístico como "La Dragona", representa a Francisco Morazán en la edición de este año del certamen.

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Nació en Tegucigalpa el 6 de enero de 2001, aunque su familia procede de San Marcos de Colón, Choluteca. Mide 1.75 metros y es de signo Capricornio.

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Su trayectoria en los medios comenzó en el modelaje a los 12 años, cuando trabajó en un programa que anunciaba diariamente los ganadores de un segmento de sorteos. A los 18 se incorporó a la televisión, faceta que combinó con su trabajo como locutora de radio.

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Estamos a pocas horas de conocer a la hondureña que representará al país en Miss Universo 2026.

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