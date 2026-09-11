  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición

'Ground Zero 360 - Remembrance', es el nombre de la exposición en el histórico Museo de Bomberos de Nueva York, que rememora los atentados del 11 de septiembre de 2001

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 14:40
Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición
1 de 10

Una persona observa un muro con fotografías de policías y bomberos desaparecidos en los atentados del 11-S durante la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance' en el Museo de Bomberos en Nueva York.

 Foto: EFE
Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición
2 de 10

La exposición, en el Museo de Bomberos de Nueva York reúne obras de artistas internacionales, junto a fotografías, objetos y recuerdos de los ataques para mantener viva la memoria de las 2.977 personas que murieron y de quienes participaron en las labores de rescate.

 Foto: EFE
Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición
3 de 10

La muestra, reúne obras de artistas internacionales como Jasper Johns, Jeff Koons y James Turrell. Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice 'Remember' da la bienvenida a las salas-

 Foto: EFE
Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición
4 de 10

Fotografía que muestra la obra 'Rosa de Avila III' del pintor español Antonio López durante la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance'.

 Foto: EFE
Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición
5 de 10

Una mujer llora mientras ve un cuadro y otros objetosen la exposición organizada por Ground Zero 360, una organización sin ánimo de lucro fundada por la artista irlandesa Nicola McClean y el exinspector del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) Paul McCormack.

 Foto: EFE
Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición
6 de 10

Un bombero recorre la muestra que abrió este jueves en Nueva York y que propone un recorrido para rememorar los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, sobre todo, la respuesta de una ciudad que tuvo que reconstruirse y seguir adelante.

 Foto: EFE
Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición
7 de 10

Una mujer observa un muro con fotografías de personas desaparecidas en los atentados del 11S durante la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance'.

 Foto: EFE
Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición
8 de 10

Una persona observa fotografías de los atentados del 11-S durante la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance'. Más allá hay piezas recogidas entre los escombros como la cámara que perdió un bombero mientras escapaba del derrumbe de la Torre Sur.

 Foto: EFE
Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición
9 de 10

Un bombero observa con nostalgia un mozaico de imágenes de personas desaparecidas en los atentados del 11-S durante la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance'.

 Foto EFE
Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición
10 de 10

Personas observando el camión de bomberos Ladder 3 del FDNY dañado, durante la exhibición permanente en el Monumento y Museo Nacional del 11 de Septiembre, en Nueva York.

 Foto: EFE
Cargar más fotos