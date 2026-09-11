Imágenes del 11S rinden homenaje a las víctimas y los héroes en exposición

Una persona observa un muro con fotografías de policías y bomberos desaparecidos en los atentados del 11-S durante la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance' en el Museo de Bomberos en Nueva York.
La exposición, en el Museo de Bomberos de Nueva York reúne obras de artistas internacionales, junto a fotografías, objetos y recuerdos de los ataques para mantener viva la memoria de las 2.977 personas que murieron y de quienes participaron en las labores de rescate.
La muestra, reúne obras de artistas internacionales como Jasper Johns, Jeff Koons y James Turrell. Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice 'Remember' da la bienvenida a las salas-
Fotografía que muestra la obra 'Rosa de Avila III' del pintor español Antonio López durante la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance'.
Una mujer llora mientras ve un cuadro y otros objetosen la exposición organizada por Ground Zero 360, una organización sin ánimo de lucro fundada por la artista irlandesa Nicola McClean y el exinspector del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) Paul McCormack.
Un bombero recorre la muestra que abrió este jueves en Nueva York y que propone un recorrido para rememorar los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, sobre todo, la respuesta de una ciudad que tuvo que reconstruirse y seguir adelante.
Una mujer observa un muro con fotografías de personas desaparecidas en los atentados del 11S durante la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance'.
Una persona observa fotografías de los atentados del 11-S durante la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance'. Más allá hay piezas recogidas entre los escombros como la cámara que perdió un bombero mientras escapaba del derrumbe de la Torre Sur.
Un bombero observa con nostalgia un mozaico de imágenes de personas desaparecidas en los atentados del 11-S durante la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance'.
Personas observando el camión de bomberos Ladder 3 del FDNY dañado, durante la exhibición permanente en el Monumento y Museo Nacional del 11 de Septiembre, en Nueva York.