¿Rosalía en Hollywood? Esto se sabe de su posible fichaje con Javier Bardem

Rosalía suena para uno de los repartos más comentados del cine independiente estadounidense. La intérprete de "Motomami" mantiene pláticas para incorporarse a Wet, la nueva producción de la realizadora israelí-estadounidense Alma Har'el, según reveló este miércoles la revista especializada Deadline.
El medio precisó que las negociaciones se encuentran en una fase temprana, sin que exista todavía un acuerdo firmado, aunque las fuentes consultadas por la publicación aseguran que el proceso avanza en buen camino.
En la misma situación estarían el actor español Javier Bardem, ganador del Oscar, y la intérprete sueca Rebecca Ferguson, conocida por su papel en la saga Dune.
De concretarse su participación, la película marcaría el papel más ambicioso de Rosalía frente a las cámaras hasta el momento.
Antes de este proyecto, la artista tuvo una breve aparición en "Dolor y gloria", la cinta de Pedro Almodóvar estrenada en 2019, y este año debutó en la televisión con un personaje secundario en la tercera temporada de "Euphoria", la serie de HBO.
Deadline apuntó que la cantante interpretaría un personaje "clave" dentro de la trama, aunque por ahora se han filtrado pocos detalles sobre su papel específico.
La revista adelantó que el guion, escrito por la propia Har'el en colaboración con Christian Stangeby, sigue una línea narrativa que recuerda a la serie Succession, centrada en las disputas de una familia por el control de un imperio empresarial.
La acción de Wet transcurre a bordo de un superyate de lujo.
El proyecto también busca incorporar a otros nombres en ascenso dentro de la industria.
Entre ellos figuran Connor Storrie, protagonista de la serie Heated Rivalry, y Odessa A'zion, quien ganó visibilidad tras su participación en Marty Supreme junto a Timothée Chalamet.