El regreso de una Miss Universo en funciones pone a Honduras en el radar global

Fátima Bosch, la mexicana coronada Miss Universo 2025, inició ayer en San Pedro Sula una agenda de tres días como invitada especial de Miss Honduras Universo 2026.
La llegada tuvo un tono más cercano que protocolario. Un abrazo entre Bosch y Alejandra Fuentes, la Miss Honduras saliente, se convirtió en la imagen que circuló entre los primeros registros de la velada.
Para los organizadores del certamen nacional, la presencia de una reina en funciones tiene un valor que va más allá del protocolo social.
Brayan Espinoza, director de la productora Carimaxx, dueña de la franquicia de Miss Honduras Universo, había explicado semanas antes que la visita responde a una apuesta de posicionamiento para el país.
"Me gusta que estamos teniendo la visita de una Miss Universo dos años seguidos, y espero que esto se convierta en una tradición, porque para la organización es una buena exposición, también para el país", declaró Espinoza en un encuentro con Grupo OPSA realizado en el restaurante Dubái.
La agenda de Bosch en territorio hondureño contempla dos momentos centrales. El primero, un conversatorio abierto al público en el campus de la Universidad Tecnológica de Honduras en San Pedro Sula, donde compartió ayer detalles de su trayectoria y de su experiencia al frente de la corona universal.
El segundo, su papel como invitada de honor en la gala final de Miss Honduras Universo 2026, programada para este viernes 11 de septiembre, donde le corresponderá coronar a la sucesora de Fuentes.
El certamen hondureño llega a esta edición con otra novedad que refuerza la idea de proyección internacional. Por primera vez participará una representante de Miss Honduras USA, elegida mediante un proceso propio entre la comunidad hondureña radicada en Estados Unidos, un giro que la organización interpreta como una forma de visibilizar a las hondureñas que viven fuera del país.
Espinoza ha insistido en que la cobertura generada alrededor de estas visitas coloca a Honduras en conversaciones mediáticas que difícilmente alcanzaría por cuenta propia.
Bosch, por su parte, ha dedicado buena parte de su año de reinado a hablar de causas como la niñez vulnerable, los migrantes y la neurodiversidad, temas que suele retomar en cada país que visita.
La reina mexicana añade a Honduras a la lista de naciones donde su paso se ha convertido en una herramienta de exposición que los organizadores del certamen local buscan aprovechar al máximo.
Las aspirantes a la corona nacional no perdieron detalle de la conferencia.