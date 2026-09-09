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Muy feliz de estar en Honduras: así fue la primera noche de Fátima Bosch en SPS

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, llegó este miércoles a Honduras y fue recibida entre aplausos y reconocimientos. Aquí las imágenes

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 21:38
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Lloró y mostrando su aprecio a Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, así fue la primera noche de Fátima Bosch en Honduras. Aquí las imágenes.

 Fotos: Yoseph Amaya | El Heraldo
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En una noche dedicada únicamente a la invitada especial, las misses que buscan la corona hondureña posaron junto a la Miss Universo 2025.

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La hondureña recibió entre abrazos y cariños a Fátima, quien no dudó en devolver el cariño que lograron forjar cuando pelearon por la corona en 2026.

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Fátima llegó este miércoles 9 de septiembre a Honduras para ser parte de la gran gala para las hondureñas que pelean por la corona del Miss Honduras Universo 2026.

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La guapa mexicana fue recibida con muchos regalitos por parte de algunos de los patrocinadores del certamen.

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Fátima llegó este día para formar parte de un conversatorio.

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En el evento hubo de todo, desde música, preguntas y mmentos especiales entre las misses.

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Fátima contestó varias preguntas que tenían, tanto el público, como alguna de las catrachas que buscan ser la nueva Miss Honduras,

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Hubo momentos especiales en la noche, momentos que quedarán marcados en la memoria de la bella mexicana.

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La Máster Emma Mejía, directora de Mercadeo Corporativo de UTH, entregó un reconocimiento a Fátima Bosch.

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De tantos momentos especiales que hubo durante el conversatorio, se le vio bastante conmovida a la Miss Universo.

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En el evento llamado "Creyendo en ti", las bellas hondureñas que compiten por la corona estuvieron muy atentas a los consejos de la Miss Universo.

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La mexicana estará en Honduras hasta el 13 de septiembre y será parte de la noche más esperada para las 19 concursantes del Miss Honduras Universo 2026.

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