Muy feliz de estar en Honduras: así fue la primera noche de Fátima Bosch en SPS

Lloró y mostrando su aprecio a Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, así fue la primera noche de Fátima Bosch en Honduras. Aquí las imágenes.
En una noche dedicada únicamente a la invitada especial, las misses que buscan la corona hondureña posaron junto a la Miss Universo 2025.
La hondureña recibió entre abrazos y cariños a Fátima, quien no dudó en devolver el cariño que lograron forjar cuando pelearon por la corona en 2026.
Fátima llegó este miércoles 9 de septiembre a Honduras para ser parte de la gran gala para las hondureñas que pelean por la corona del Miss Honduras Universo 2026.
La guapa mexicana fue recibida con muchos regalitos por parte de algunos de los patrocinadores del certamen.
Fátima llegó este día para formar parte de un conversatorio.
En el evento hubo de todo, desde música, preguntas y mmentos especiales entre las misses.
Fátima contestó varias preguntas que tenían, tanto el público, como alguna de las catrachas que buscan ser la nueva Miss Honduras,
Hubo momentos especiales en la noche, momentos que quedarán marcados en la memoria de la bella mexicana.
La Máster Emma Mejía, directora de Mercadeo Corporativo de UTH, entregó un reconocimiento a Fátima Bosch.
De tantos momentos especiales que hubo durante el conversatorio, se le vio bastante conmovida a la Miss Universo.
En el evento llamado "Creyendo en ti", las bellas hondureñas que compiten por la corona estuvieron muy atentas a los consejos de la Miss Universo.
La mexicana estará en Honduras hasta el 13 de septiembre y será parte de la noche más esperada para las 19 concursantes del Miss Honduras Universo 2026.