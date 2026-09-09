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Fátima Bosch: así ha sido su gira internacional como Miss Universo 2025

Desde que fue coronada como Miss Universo 2025 en Tailandia, la mexicana Fátima Bosch ha mantenido una intensa agenda internacional que la ha llevado por distintos países de América Latina, el Caribe, Europa y Asia

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 17:25
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Fátima Bosch este año entrega su corona como Miss Universo, pero antes de que esto suceda ha recorrido algunas naciones del mundo promoviendo la cultura, la moda y las causas sociales.

 Foto: Instagram Miss Universo
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Hasta ahora, la mexicana ha visitado 15 países, siendo el último Honduras, donde se encuentra ahora mismo para participar en la elección de la nueva Miss Honduras Universo.

 Foto: Instagram Fátima Bosch
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Otros países de Centroamérica a los que ha llegado son El Salvador y Guatemala, Bosch participó en recepciones oficiales y visitó proyectos relacionados con la infancia y la nutrición.

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En República Dominicana y Puerto Rico, la mexicana combinó actividades benéficas con sesiones fotográficas y encuentros relacionados con el talento joven.

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Ecuador y Chile también formaron parte de su recorrido latinoamericano, en estas naciones su presencia estuvo vinculada con iniciativas culturales y de empoderamiento femenino.

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En México, su país natal, Fátima Bosch encabezó diversos eventos de bienvenida y compromisos con organizaciones filantrópicas y de salud pública.

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La gira de Bosch también alcanzó Tailandia y Corea del Sur, donde participó en pasarelas, foros mediáticos y actividades de cooperación

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Italia y Francia, referentes internacionales de la moda, fueron escenarios para la participación de Bosch en proyectos con firmas de alta costura y diseñadores emergentes.

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En España y Mónaco, la Miss Universo 2025 asistió a galas y actividades benéficas destinadas a respaldar programas sociales.

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En Estados Unidos, la soberana concentró parte de su agenda en entrevistas, actividades mediáticas y reuniones con la directiva de la Organización Miss Universo.

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La reina de belleza entregará su banda y corona a la nueva Miss Universo 2026 el 24 de noviembre en Puerto Rico. Su reinado ha sido uno de los más controversiales de los últimos tiempos.

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Entre las reinas de belleza del Miss Universo, Sheynnis Palacios ostenta el récord histórico de visitas: estuvo en 30 países. Mientras que la Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, visitó 11 naciones.

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