Cronología del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Una partida de pádel, una reunión pactada y dos horas de terror. Así se resume el crimen del tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, de su esposa embarazada, su hija de tres años, la joven que trabajaba para la familia como niñera y hasta de una de sus mascotas. A continuación, la cronología del caso que ha conmocionado a México y otros países del mundo.
Gracias a videos de seguridad y testimonios recabados por la Fiscalía del Estado de México, se ha podido armar una línea del tiempo del crimen que se registró el pasado 1 de septiembre. El argentino Diego Rosen, socio de negocios y conocido cercano de la familia, terminó siendo señalado como el responsable del múltiple homicidio.
Todo comenzó con normalidad. Horas antes del crimen, Jonathan y Diego jugaron pádel juntos en el residencial donde vivía la familia Meléndez, en la zona Esmeralda de Atizapán, en México. Después del partido, quedaron de reunirse más tarde en el penthouse de Jonathan.
Se sospecha que entre ambos existía ya algún tipo de tensión, pues en algún momento de la tarde Jonathan llamó a un amigo identificado como Freddy y le advirtió que, si no tenía noticias suyas en unas horas, acudiera a la policía.
A las cinco de la tarde, Diego Rosen llegó al fraccionamiento a bordo de un Kia gris, acompañado de su chofer, Gerardo Cisneros. Rosen no mostró su identificación en el acceso; fue su chofer quien entregó su propia licencia para que ambos pudieran ingresar.
Minutos después, a las 5:24, las cámaras de seguridad captaron a Diego Rosen subiendo en el elevador hacia el penthouse de la familia. Vestía gorra, lentes de sol y llevaba una mochila. En un momento del trayecto, volteó hacia la cámara.
Rosen llegó al departamento antes que Jonathan. Fue Ana Paula Barragán, esposa de la víctima, quien le abrió la puerta. De acuerdo con la investigación, ahí mismo la habría amenazado con un arma de fuego.
Sobre el motivo del ataque existen dos versiones que la Fiscalía aún investiga. La primera apunta a un reclamo de 300 mil pesos relacionados con Nomad Adventures, la empresa de hospedaje y viajes de aventura que Rosen y Meléndez tenían en sociedad. La segunda sostiene que Rosen buscaba una memoria con acceso a criptomonedas que, según se cree, habría resuelto una deuda de 30 millones de pesos.
De acuerdo con la revista Proceso, los gritos de Ana Paula alertaron a Aleyda Romero, la joven que trabajaba en la casa, quien pidió al hijo mayor del matrimonio, de seis años, que se escondiera debajo de una cama y no saliera pasara lo que pasara.
Diego Rosen ató de pies y manos a Ana Paula, quien cursaba un embarazo de cuatro meses, y a su hija Sofía, de tres años, les disparó en la cabeza. A Aleida Romero, de 21 años, le disparó en la espalda. También amarró y mató a uno de los perros de la familia.
No se ha determinado con precisión si estos hechos ocurrieron antes o después de que Jonathan llegara al penthouse, pero el músico corrió la misma suerte: fue atado y ejecutado.
Todo el ataque se desarrolló en un lapso aproximado de dos horas, durante las cuales el agresor recorrió distintas áreas de la vivienda.
A las ocho de la noche, Freddy contactó a las autoridades para reportar que llevaba cuatro horas sin comunicación con su amigo Jonathan. Media hora más tarde, acompañado de personal de seguridad del fraccionamiento, intentó ingresar al penthouse.
Al tocar la puerta y preguntar por Jonathan, alguien respondió desde adentro haciéndose pasar por él. Fue Diego Rosen quien contestó, pero Freddy advirtió de inmediato a los guardias que esa no era la voz de su amigo, por lo que se solicitaron refuerzos.
A las diez de la noche fueron notificadas la Marina y la Fiscalía del Estado de México. También se buscó autorización de los propietarios del inmueble para poder ingresar. Diez minutos antes de la medianoche, las autoridades finalmente entraron al departamento y encontraron a la familia sin vida.
En medio de la escena, los elementos localizaron al único sobreviviente, el niño de seis años, que permanecía escondido bajo la cama, cubierto con cobijas, tal como se lo había pedido Aleyda antes de morir.
Hasta el momento continúa siendo un misterio en qué instante y de qué forma Diego Rosen logró huir del lugar junto a Sebastián "N".
Los señalados fueron puestos ante las autoridades competentes para continuar con el respectivo proceso legal en su contra mientras siguen desarrollándose las investigaciones. Mientras tanto, las familias dolientes, amigos y fanáticos siguen consternados por la terrible masacre.