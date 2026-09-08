Cronología del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Una partida de pádel, una reunión pactada y dos horas de terror. Así se resume el crimen del tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, de su esposa embarazada, su hija de tres años, la joven que trabajaba para la familia como niñera y hasta de una de sus mascotas. A continuación, la cronología del caso que ha conmocionado a México y otros países del mundo.