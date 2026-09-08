¿Qué fue de Daniela Spanic, la gemela de "La usurpadora"?

Consultada sobre el trato actual con Gabriela, fue clara al describir la distancia que mantienen pese a haber dejado atrás el pleito de más de 10 años sin hablarse. "Ella hace sus cosas y yo hago las mías. Ella trabaja en su trabajo y yo hago mis cosas y estoy tranquila. Mi papá estuvo aquí hace una semana y hablé con ella, entonces hablo cuando se puede y ya, cada quien lleva su vida como le da la gana", concluyó.