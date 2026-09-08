¿Qué fue de Daniela Spanic, la gemela de "La usurpadora"?

Daniela Spanic nació el mismo día que Gabriela Spanic, en 1973, en Guárico, Venezuela, y durante décadas el público latinoamericano dio por hecho que había compartido cámara con su hermana en "La Usurpadora". La leyenda circuló tanto que se volvió parte del folclor de la telenovela. La realidad, contada por ambas gemelas, es distinta.
Gabriela Spanic interpretó en 1998 a Paola Bracho y Paulina Martínez, las dos hermanas separadas al nacer que convirtieron a "La usurpadora" en un fenómeno exportado a 120 países y traducido a más de 20 idiomas.
Con el mito de su actuación, que en varias ocasiones ha sido aclarado por las gemelas, Daniela construyó una carrera propia como modelo y, más adelante, como conductora de televisión.
Su vida dio un giro dramático en 2008, cuando sufrió un derrame cerebral y entró en coma estando embarazada de su primera hija.
Logró recuperarse y la niña nació sin complicaciones de salud, según relataron ambas hermanas en televisión.
El episodio médico coincidió con un distanciamiento familiar que se prolongó cerca de una década.
De acuerdo con el testimonio de Gabriela, el entonces esposo de Daniela le hizo creer, durante su recuperación, que su hermana la había maltratado y sentía envidia de ella, lo que provocó una ruptura prolongada entre las gemelas.
Alejada de la actuación, Daniela construyó una carrera como modelo y, más adelante, como conductora de televisión, oficio que ejerce desde 2013 al frente del programa "Desde adentro con Dani".
En entrevista con la periodista Matilde Obregón, Daniela contó que hoy se dedica a la pintura. En sus obras plasma a Jesucristo, el amor por su hija y el Sistema Solar.
Consultada sobre el trato actual con Gabriela, fue clara al describir la distancia que mantienen pese a haber dejado atrás el pleito de más de 10 años sin hablarse. "Ella hace sus cosas y yo hago las mías. Ella trabaja en su trabajo y yo hago mis cosas y estoy tranquila. Mi papá estuvo aquí hace una semana y hablé con ella, entonces hablo cuando se puede y ya, cada quien lleva su vida como le da la gana", concluyó.