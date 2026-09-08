Muere Lucia Sisic, la Miss Austria de 22 años operada siete veces del corazón

La confirmación de su muerte llegó a través de Mission Austria, la entidad encargada de elegir a los representantes de Miss y Mister Austria. El comunicado, firmado por la directora ejecutiva Kerstin Rigger y su esposo Jörg, expresó el dolor de la organización. "Es con gran conmoción y profundo pesar que nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic", señala el texto. "La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella", añade el mensaje, que cierra con una despedida personal. "Querida Lucia, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz".