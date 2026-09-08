Muere Lucia Sisic, la Miss Austria de 22 años operada siete veces del corazón

Lucia Sisic, quien ostentaba el título de Miss Austria desde 2024, murió a los 22 años, según confirmó la organización del certamen a través de un comunicado difundido en redes sociales.
Hasta el momento no se ha revelado la causa exacta de su muerte.
Sisic nació en Viena, hija de padres oriundos de la región de Bosanska Posavina, en Bosnia y Herzegovina.
Antes de convertirse en Miss Austria, había ganado el certamen Miss Vienna, celebrado en el complejo Lugner City, en la capital austríaca.
En 2024 alcanzó la corona nacional y mantuvo el título hasta su muerte, ya que no se organizaron nuevas ediciones del concurso tras su coronación.
Desde su nacimiento, Sisic convivió con una malformación en una válvula cardíaca que la obligó a someterse a siete intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida.
A los 13 años sufrió una complicación grave durante una de esas operaciones y tuvo que ser reanimada, un episodio que ella misma describió después como un momento límite.
En una entrevista concedida en 2024, recordó cómo esa condición marcó su niñez. "Las semanas deportivas pasaron sin mí. Mi infancia fue simplemente distinta, pero eso también me hizo fuerte", dijo entonces.
Su última cirugía tuvo lugar en el invierno de 2025. Tras superarla, compartió en Instagram su alivio y la esperanza de no requerir nuevos procedimientos por un largo periodo.
"Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años", escribió en aquel momento.
Semanas antes de morir, Sisic seguía activa en sus redes sociales. El 12 de agosto publicó una serie de fotografías acompañadas del mensaje "momentos dorados". También había mostrado imágenes de unas vacaciones en Bosnia y Herzegovina, país donde nacieron sus padres.
La confirmación de su muerte llegó a través de Mission Austria, la entidad encargada de elegir a los representantes de Miss y Mister Austria. El comunicado, firmado por la directora ejecutiva Kerstin Rigger y su esposo Jörg, expresó el dolor de la organización. "Es con gran conmoción y profundo pesar que nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic", señala el texto. "La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella", añade el mensaje, que cierra con una despedida personal. "Querida Lucia, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz".