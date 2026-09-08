Familia de Celeste Rivas exige pena de muerte para el cantante D4vd

La familia de Celeste Rivas Hernández, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en la cajuela delantera de un Tesla propiedad del cantante y figura de TikTok David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, pidió públicamente que el músico reciba la pena de muerte si un jurado lo declara culpable de su asesinato.
El pronunciamiento llegó ayer, un día después de lo que habría sido el cumpleaños número 16 de la joven, según difundieron a través de su abogado.
"Si la pena de muerte fuera activada, sería perfecta para este tipo de ser humano, carente de sentimientos y con un vacío interior, y sin conciencia, quien solo causó dolor a nuestra hija, a nuestra familia y al mundo que apoya a nuestra preciada hija", expresaron los padres de Celeste en el comunicado.
La familia añadió que la decisión final no depende de ellos. "Pero eso no está en nuestras manos, sino en las de Dios, y en el sistema de justicia de California", señalaron.
Burke, de 21 años, se declaró inocente el 31 de agosto pasado durante una audiencia de lectura de cargos que incluyó asesinato en primer grado con circunstancias especiales, abuso sexual continuo contra una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.
Un juez ya ordenó que el caso avance a juicio tras una audiencia preliminar de cinco días celebrada en julio, en la que la fiscalía presentó evidencia que incluye mensajes de texto y contenido extraído de teléfonos.
Entre las circunstancias especiales que enfrenta el acusado figuran la premeditación por acecho, el asesinato con fines de lucro y la eliminación de una testigo en una investigación criminal.
Según la fiscalía, Celeste había amenazado con revelar la relación sexual que mantenía con el cantante, lo que habría puesto en riesgo su carrera musical y motivado el crimen.
Los restos de la adolescente fueron descubiertos el 8 de septiembre de 2025 en un lote de remolque de Hollywood, luego de que alguien reportara como abandonado el vehículo del músico.
De acuerdo con documentos judiciales, una cabeza y un torso en estado de descomposición se encontraban dentro de una bolsa para cadáveres, mientras que otra bolsa contenía partes adicionales del cuerpo. Burke fue arrestado en abril en una vivienda de la avenida Marmont, en las colinas de Hollywood.
El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, confirmó recientemente que la pena de muerte sigue siendo una opción sobre la mesa, aunque su oficina aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto.
California mantiene la pena capital vigente en su legislación, pero no ha ejecutado a ningún reo desde enero de 2006, y desde 2019 rige una moratoria oficial impuesta por el gobernador Gavin Newsom.