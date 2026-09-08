Pamela Anderson revela que le dieron diez años de vida tras contagiarse de hepatitis C

La intérprete también habló sobre el estigma que arrastró durante años a raíz del diagnóstico. Explicó que su experiencia de vergüenza y culpa fue también "un viaje inconsciente" que la "persigue" hasta hoy. "Y al igual que el abuso sexual que sufrí de niña, sentía que estaba grabado en mi frente: mercancía dañada", agregó. "Y así me presenté a mí misma."