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Pamela Anderson revela que le dieron diez años de vida tras contagiarse de hepatitis C

La actriz relató en la Gala amfAR de Venecia el momento en que un médico le anunció que le quedaban diez años de vida tras el diagnóstico

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 08:35
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La intérprete de "Baywatch" habló públicamente sobre el diagnóstico que transformó su vida y la de sus dos hijos.

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La actriz relató la experiencia durante la Gala amfAR celebrada este domingo en Venecia, un evento benéfico dedicado a financiar investigación médica.

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Según contó ante los asistentes, su médico le informó en ese momento que le quedaban alrededor de diez años de vida.

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"Fue una sentencia de muerte", declaró la actriz ante el público, según recogió la revista Variety. "Eso fue lo que me dijo mi médico, que probablemente me quedaban unos diez años de vida."

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Anderson, de 59 años, admitió que aquel diagnóstico pudo haber "coloreado y corrompido" sus decisiones.

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Explicó que su mayor temor no era morir, sino lo que podría ocurrirles a sus hijos, Brandon Thomas y Dylan Jagger, fruto de su matrimonio con el músico Tommy Lee.

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"No fue miedo a morir, sino miedo a lo que pudiera pasarles a mis hijos pequeños", señaló. "Le dio la vuelta a mi vida por completo."

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La actriz contrajo el virus al compartir con Lee una aguja de tatuaje durante su matrimonio, que duró entre 1995 y 1998. Los medicamentos que permiten curar la hepatitis C fueron aprobados en 2011, y Anderson logró eliminar el virus de su organismo en 2015, tras un tratamiento que, según relató, "me llevó todo lo que tenía en el banco".

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La intérprete también habló sobre el estigma que arrastró durante años a raíz del diagnóstico. Explicó que su experiencia de vergüenza y culpa fue también "un viaje inconsciente" que la "persigue" hasta hoy. "Y al igual que el abuso sexual que sufrí de niña, sentía que estaba grabado en mi frente: mercancía dañada", agregó. "Y así me presenté a mí misma."

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Pese a ello, aseguró no considerarse una víctima. "Soy una vencedora", afirmó. "Soy fuerte y capaz, más ahora de lo que jamás pude imaginar. No soy la damisela en apuros, por más fácil que sea interpretar ese papel."

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