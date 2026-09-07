¿Por qué la olanchana Stephanie Guifarro lleva la banda de la Comunidad de EE UU en Miss Honduras?

¿Por qué Sthephanie Guifarro no representará a Olancho, el departamento que la vio crecer, en el Miss Honduras Universo 2026? La actriz y profesional de la enfermería llevará la banda de la Comunidad Hondureña en Estados Unidos, categoría con la que competirá durante el certamen de belleza que se realizará el próximo viernes 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula. Pero, ¿por qué razón? A continuación los detalles.