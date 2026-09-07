¿Por qué la olanchana Stephanie Guifarro lleva la banda de la Comunidad de EE UU en Miss Honduras?

¿Por qué Sthephanie Guifarro no representará a Olancho, el departamento que la vio crecer, en el Miss Honduras Universo 2026? La actriz y profesional de la enfermería llevará la banda de la Comunidad Hondureña en Estados Unidos, categoría con la que competirá durante el certamen de belleza que se realizará el próximo viernes 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula. Pero, ¿por qué razón? A continuación los detalles.
La decisión no fue determinada por el azar. Guifarro emigró de Honduras hacia los Estados Unidos en el 2012, en busca de mejores oportunidades, y desde entonces se dedicó a construir un futuro de vida personal y profesional apegado a sus sueños.
Por esa razón, Stephanie Guifarro representará no a su departamento, sino a los miles de compatriotas que, como ella, dejaron a su país sin dejar de sentir lo suyo.
"Llevo a la comunidad hondureña en Estados Unidos y a toda mi gente olanchana en el corazón; la corona ya está dentro de mí: mis logros, mi fe y mi crecimiento", expresó la hondureña en una de sus más recientes publicaciones de Instagram.
Aunque su banda no lleve el nombre de su tierra, la aspirante fue enfática en que Olancho sigue siendo parte esencial de su identidad. "Estoy lista para brillar, dar lo mejor de mí y hacer que la pequeña niña dentro de mí se sienta orgullosa", agregó en parte de su publicación.
Guifarro también se refirió a la etapa de preparación que la trajo hasta este punto. "Lista para este momento, años de preparación constante y cada una de mis experiencias me han traído hasta aquí", señaló, y agregó que camina "con toda la confianza de saber que Dios está a su lado".
Antes de convertirse en Miss Honduras USA, la vida de Guifarro estuvo marcada por el estudio y la disciplina. Su formación comenzó con estudios de Turismo en Juticalpa y continuó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, antes de que decidiera iniciar una nueva etapa en Estados Unidos.
Lejos de alejarla de sus raíces, la migración terminó definiendo su futuro profesional en EE. UU., donde combinó su preparación en enfermería, orientada al cuidado del bienestar humano, con su formación en actuación y artes, disciplina que la llevó a incursionar en el mundo audiovisual.
Como actriz bilingüe, ha participado en proyectos en inglés y español, entre ellos comerciales y producciones junto a plataformas y cadenas internacionales.
Actualmente, continúa sus estudios en Multimedia, con énfasis en Cine, un camino que combina frente y detrás de cámaras.
Su trayectoria artística, según describió, representa la determinación de una mujer que busca abrir caminos y demostrar el alcance del talento hondureño fuera de las fronteras del país.
Desde que asumió el título de Miss Honduras USA, Guifarro ha utilizado la plataforma como un espacio de servicio antes que de exhibición. Orgullosa de sus raíces olanchanas, funge como un puente de apoyo entre Estados Unidos y Honduras, gestionando ayuda para familias de escasos recursos, especialmente en su natal Olancho.