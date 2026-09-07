Los mejores looks en la concentración de Miss Honduras Universo 2026

Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula, hizo una declaración de estilo moderno y elegante con este mono (jumpsuit) blanco de corte sastre. La prenda destaca por su cuerpo palabra de honor con un sutil panel central transparente. El diseño se eleva gracias a una sobrefalda asimétrica en un vibrante azul zafiro, que nace desde la cintura y cae hasta el suelo, añadiendo dramatismo y movimiento. Este panel lateral, decorado con sutiles aplicaciones brillantes, crea un contraste visual impactante y sofisticado, combinando la pulcritud del blanco con la intensidad del azul real.