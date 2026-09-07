Los mejores looks en la concentración de Miss Honduras Universo 2026

Las 18 aspirantes a la corona de Miss Honduras Universo 2026 comenzaron su etapa de concentración, un recorrido de ocho días que combina actividades turísticas, preparación y etapas competitivas de cara a la gala final, programada para el 11 de septiembre. Durante esta fase, las candidatas han lucido distintos estilismos en sus apariciones públicas.
Para una de sus primeras apariciones formales, Stephie Morel deslumbró con un minivestido de cóctel que fusiona la estructura de la corsetería con el movimiento etéreo de la alta costura. La prenda está completamente recubierta de intrincados bordados de pedrería y cristales dorados, creando un efecto de segunda piel luminosa. El escote corazón incorpora un panel de malla transparente (illusion netting) que añade un toque de sensualidad sutil.
Aquí optó por un estilismo monocromático en blanco durante una jornada diurna al aire libre. Este conjunto de dos piezas, compuesto por un crop top de escote halter cruzado y pantalones de pernera ancha y fluida, es la definición de la sofisticación veraniega. La elección del blanco total resalta su bronceado y le confiere una imagen de frescura y limpieza impecable.
En otro de sus atuendos de día, Miss Cortés exhibió un gusto exquisito por el detalle y la textura con un minivestido de estética vintage y romántica. La pieza, de corte fit-and-flare (ajustado en el torso y con falda voluminosa), presenta un sofisticado patrón floral en jacquard de color azul cerúleo sobre un fondo blanco cremoso.
Yariela García lució un vestido largo de gala en tonos azules y turquesa, completamente revestido de lentejuelas y pedrería que crean un efecto de brillo continuo. La prenda presenta un escote profundo con un panel transparente al centro y una silueta entallada que favorece su figura.
Para un entorno al aire libre, Miss Comayagua optó por un conjunto de dos piezas compuesto por un crop top de cuello alto y una falda larga de volantes escalonados. El diseño destaca por un estampado floral en tonos suaves sobre fondo claro, complementado con un bolso de mano dorado con asa de perlas y el cabello recogido en una coleta alta.
Kat Sarmiento, Miss Copán, lució un vestido largo en tono amarillo pálido de corte fluido, con un sutil escote halter y una capa ligera incorporada al hombro que aporta movimiento a la silueta. Complementó el estilismo con gafas de sol oscuras, un bolso de mano rígido en tono marrón y accesorios dorados.
En otra de sus apariciones, la candidata optó por un vestido midi de tono marfil estructurado, decorado con aplicaciones de pétalos o flores tridimensionales a lo largo de la prenda. El diseño presenta un escote frontal recortado y tirantes cruzados, complementado con sandalias de tiras finas y el cabello recogido en una coleta alta.
Para una jornada en exteriores, Miss Copán lució un vestido largo de tirantes finos con un estampado en tonos azules que evoca un efecto de acuarela o marmoleado. La prenda destaca por sus aberturas laterales en la cintura y un corte fluido, que combinó con brazaletes dorados y una coleta alta.
Walleska Mendez, Miss Santa Bárbara, lució un conjunto veraniego de dos piezas con estampado floral sutil en tonos claros sobre fondo blanco. La prenda consta de una blusa corta de manga larga con nudo al frente y un pantalón corto a juego, completado con calzado cómodo para una jornada rodeada de naturaleza.
En otra de sus apariciones al aire libre, la candidata optó por un minivestido fluido sin mangas en tono amarillo pastel con corte acampanado. El estilismo se complementó con un sombrero de ala ancha, gafas de sol oscuras, un pequeño bolso de mano rígido y sandalias de tacón bajo.
Sherley Tejada, Miss El Paraíso, lució un vestido largo de corte sirena completamente revestido de cristales y pedrería plateada sobre una base oscura, logrando un intenso efecto brillante. La prenda presenta un escote halter con un sutil panel transparente al centro y se complementa de forma dramática con una capa o estola negra adornada con plumas en los bordes. El estilismo se remató con pendientes colgantes de pedrería y el cabello suelto con ondas definidas.
Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula, hizo una declaración de estilo moderno y elegante con este mono (jumpsuit) blanco de corte sastre. La prenda destaca por su cuerpo palabra de honor con un sutil panel central transparente. El diseño se eleva gracias a una sobrefalda asimétrica en un vibrante azul zafiro, que nace desde la cintura y cae hasta el suelo, añadiendo dramatismo y movimiento. Este panel lateral, decorado con sutiles aplicaciones brillantes, crea un contraste visual impactante y sofisticado, combinando la pulcritud del blanco con la intensidad del azul real.
Luisa Pineda, Miss San Francisco de Yojoa, lució un vestido largo sin tirantes de corte romántico, con un estampado de inspiración floral en tonos rosados y anaranjados sobre una base clara. La prenda presenta un corpiño ajustado tipo palabra de honor y una falda fluida con sutiles volantes en capas, complementada con un collar corto de cuentas fucsias que aporta un toque de color vibrante.
Para una aparición en interiores, la candidata optó por un vestido largo de gala en tono gris metálico con acabado satinado. El diseño destaca por un corpiño estructurado de escote corazón completamente revestido de cristales y pedrería brillante, creando un contraste sofisticado con la caída fluida de la falda.
En otra de sus jornadas al aire libre, Luisa lució un minivestido patinador con un llamativo patrón geométrico de líneas negras verticales sobre fondo blanco. El diseño sin mangas y de escote halter estructurado se acompañó de gafas de sol oscuras, un bolso pequeño de mano cruzado y sandalias de tacón alto en tono claro.