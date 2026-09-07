La hija de Millie Bobby Brown vuelve a aparecer en redes durante un viaje por Italia

La protagonista de Stranger Things publicó este lunes un carrusel de fotografías y videos en Instagram, en el que resumió el viaje que realizó junto a su esposo, Jake Bongiovi, y la hija de ambos por distintos puntos de Italia.
La primera imagen de la publicación corresponde a un video en el que se ve a Brown cargando a la niña mientras camina junto a Bongiovi rodeados de llamas.
La pequeña luce un enterito blanco y el cabello recogido en dos coletas. Como ha sido habitual desde que se convirtieron en padres, la pareja evitó mostrar el rostro de su hija.
El resto de las publicaciones incluye imágenes de Brown en traje de baño y otros registros de las actividades que realizaron durante la estadía europea.
El mes pasado, la revista Page Six había difundido fotografías de la familia abordando un taxi acuático en el lago de Como, donde la actriz llevaba un conjunto de dos piezas rojo y la niña un vestido blanco con estampado floral.
En febrero, con motivo de su cumpleaños número 22, Brown había compartido otra fotografía junto a su hija en la playa, donde expresó estar agradecida por su familia y sus seres queridos.
Brown y Bongiovi, de 24 años, adoptaron a su hija en agosto de 2025. En ese momento, la pareja señaló en un comunicado conjunto que afrontaban esta etapa de la paternidad con privacidad.