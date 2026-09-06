¡No aguantó más! Luke Newton rompe el silencio tras feroz acoso de sus fans a su pareja

Antonia Roumelioti, modelo y bailarina de 25 años, publicó el sábado 5 de septiembre un mensaje en sus historias de Instagram donde relató años de hostigamiento constante por parte de usuarios en redes sociales.
Horas después, su pareja, el actor británico Luke Newton, conocido por interpretar a Colin Bridgerton en la serie de Netflix, difundió su propio mensaje en el que pidió a sus seguidores frenar los comentarios de odio.
En su publicación, Roumelioti escribió: "durante los últimos tres años he enfrentado un escrutinio implacable y numerosas narrativas falsas sobre mí y sobre las personas más cercanas a mí".
Añadió que, aunque hablar "quizás no cambie nada", ya no está dispuesta a ignorar lo que calificó como "un comportamiento inaceptable".
La modelo también se dirigió de forma directa a quienes la critican en internet. "No me conocen, ni saben nada de mi vida personal más allá de quién es mi pareja. Seguir la vida de alguien no les da derecho a difundir mentiras, hacer comentarios crueles o denigrar a otra mujer", expresó.
Sin entrar en detalles sobre los comentarios específicos que ha recibido, Roumelioti calificó de "profundamente perturbador" el nivel de agresividad que, según ella, enfrentan las mujeres en internet.
"Las palabras tienen consecuencias", escribió, y aclaró que contar con fortaleza y apoyo para sobrellevar la situación no significa que ese trato carezca de efectos. "Un trato así puede tener un efecto devastador en la salud mental de una persona", agregó.
Newton respondió poco después con un mensaje breve dirigido a su comunidad de seguidores. "Un pequeño recordatorio. Sean amables o simplemente hagan clic en no me interesa", escribió el actor de 33 años en sus historias de Instagram.
"No pierdan el tiempo difundiendo odio. Un día van a mirar atrás y se van a preguntar para qué sirvió todo esto", concluyó.
Newton y Roumelioti mantienen una relación desde junio de 2024 y realizaron su primera aparición pública como pareja en una alfombra roja al año siguiente.
Ambos han mantenido, hasta ahora, un perfil bajo respecto a su vida sentimental, alejados de las cámaras salvo en contadas ocasiones.
El actor británico interpreta a Colin Bridgerton, personaje que en la tercera temporada de la serie se casó con Penelope Featherington, papel a cargo de Nicola Coughlan, tras una amistad de años que derivó en romance dentro de la trama.