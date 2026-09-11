Miss Honduras 2026 EN VIVO: siga minuto a minuto la elección de la nueva reina

Tegucigalpa, Honduras. La noche más esperada de la belleza hondureña llegó. Las candidatas de Miss Honduras Universo 2026 se preparan para una velada en la que buscarán conquistar al jurado y convertirse en la nueva representante de Honduras en el certamen internacional.

En este minuto a minuto de EL HERALDO le contamos todos los detalles de la gala este viernes 11 de septiembre: la llegada de las candidatas, sus presentaciones, desfiles, momentos destacados, declaraciones, resultados y la esperada coronación.