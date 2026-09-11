SIP destaca investigación de EH Verifica sobre pseudomedios y desinformación en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó el viernes 11 de septiembre una investigación de EH Verifica que reveló el peso que han adquirido los pseudomedios de comunicación en la difusión de desinformación en Honduras. El trabajo, realizado conjuntamente por EH Verifica y LA PRENSA Verifica, determinó que páginas que imitan la apariencia y los códigos del periodismo difundieron 142 de los 393 bulos desmentidos entre enero y julio de 2026, equivalentes al 36.1% del total: casi cuatro de cada diez. La investigación fue incluida este 11 de septiembre en “Prensa y Periodismo”, el boletín de la SIP que recopila y difunde trabajos y acontecimientos relacionados con el ejercicio periodístico en el continente. En el boletín, la organización destacó el artículo bajo su título original: “Pseudomedios difundieron cuatro de cada diez bulos desmentidos en Honduras”. Además, resumió uno de los principales hallazgos del trabajo: “Una investigación de EH Verifica identificó 142 contenidos difundidos por páginas que imitan al periodismo para introducir falsedades en la conversación pública hondureña”.

Una radiografía de los pseudomedios

La investigación analizó las verificaciones realizadas durante siete meses y encontró que 135 de los 142 contenidos difundidos por pseudomedios eran falsos y siete engañosos. Es decir, el 95% carecía de sustento y el 5% restante combinaba información verdadera con omisiones, manipulaciones o contextos distorsionados. El análisis identificó páginas que adoptan nombres, logotipos, tipografías, diseños y formatos propios de organizaciones periodísticas para presentar contenidos falsos bajo una apariencia informativa. La investigación advierte que esa estrategia puede reducir las sospechas de los usuarios: la desinformación deja de presentarse como una publicación de una cuenta anónima y adquiere la apariencia de una noticia producida por un medio de comunicación. Facebook concentró 122 de los 142 casos identificados, equivalentes al 85.9%. TikTok registró 14 y X otros seis. El fenómeno también mostró un crecimiento durante el período analizado. Mientras en enero y febrero se identificaron 14 casos por mes, julio cerró con 37, la cifra mensual más alta, concentrando por sí solo el 26% de los contenidos atribuidos a pseudomedios.

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