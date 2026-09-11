No, Nasry Asfura no dijo que los médicos deban trabajar por vocación y no por un salario

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, dijo que los médicos deben trabajar por vocación y no por un salario. Sin embargo, esto es falso. EH Verifica no encontró registros públicos en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que respalden la supuesta cita atribuida a Asfura. Además, en declaraciones recientes, Asfura admitió que ya se están realizando pagos pendientes a médicos y afirmó que el Gobierno cumplirá con esas obligaciones. “Los medicos deben trabajar por vocación y no por un salario. Para so estudiaron”, dice el texto sobrepuesto de una publicación en Facebook, compartida más de 200 veces desde el 10 de septiembre de 2026.

Los médicos iniciaron el lunes 7 de septiembre una nueva jornada de asambleas informativas en los centros asistenciales públicos del país, por lo que este viernes cumplen cinco días consecutivos de protesta. Durante las medidas se mantiene la atención de emergencias y áreas críticas, mientras la consulta externa y otras atenciones programadas han resultado afectadas. Las protestas se produjeron después de que el CMH diera al Gobierno, el 2 de septiembre, un ultimátum de 72 horas para atender compromisos laborales que el gremio considera incumplidos. Entre sus principales demandas figuran el pago de salarios atrasados, la firma de contratos e interinatos, el reintegro de médicos despedidos, el pago de cesantías y otros beneficios, así como la aplicación de reajustes salariales y la discusión de una nueva escala salarial. El reclamo central sigue siendo el pago de remuneraciones pendientes. Este 11 de septiembre, el presidente del CMH, Samuel Santos, aseguró que 1,315 médicos tienen salarios atrasados, incluidos profesionales que trabajan mediante contratos, interinatos y algunos con nombramiento. El galeno también afirmó que el gremio ha suscrito cinco actas de acuerdos con el Gobierno que, según su versión, todavía contienen compromisos sin cumplir. Por su parte, la Secretaría de Salud (Sesal) convocó a la junta directiva del Colegio Médico a una mesa de diálogo para este viernes 11 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, con el fin de llegar a un acuerdo. La Sesal planteó revisar pagos pendientes correspondientes a contratos, interinatos, bonificaciones, cesantías, quinquenios y plus administrativo, además de otros aspectos relacionados con la situación laboral del personal sanitario.

Cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura” + “médicos” + “trabajar por vocación” + “no por dinero” no arrojó registros en medios de comunicación que respalden esa supuesta petición realizada a los profesionales de la salud. Se realizaron, además, pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales de la Presidencia de Honduras en X , Facebook , Instagram y TikTok tampoco encontró publicaciones que respalden la cita viral atribuida a Asfura. Asimismo, una pesquisa de las cuentas personales del mandatario en X , Facebook e Instagram no encontró evidencia de que haya realizado esa declaración. Lo que sí encontró el rastreo fue una declaración reciente de Asfura en la que aseguró que el Gobierno ha avanzado en el pago de compromisos salariales pendientes con los médicos, específicamente los correspondientes al bienal y al ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “73% llevábamos de pago del bienal y el IPC, pero hoy ya va a quedar pagado casi el 100%. Por lo general, esto se paga una vez al año, o al final del año o comenzando el siguiente, y se está pagando en el mes de septiembre, incluyendo al 31 de agosto el pago”, declaró el gobernante hondureño.

En ningún momento de los 1:18 minutos que dura la entrevista se encontró la cita viral que comparten varias publicaciones en Facebook. Del mismo modo, EL HERALDO informó que Asfura declaró: “No le estamos negando el pago a nadie, no me le nieguen la salud a nadie”, durante una conferencia de prensa en el marco de la celebración del XI aniversario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

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