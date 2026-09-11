Pericia confirma que los 899 kilos incautados en La Mosquitia son cocaína

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público confirmó este viernes que los 899 kilos de droga incautados a inicios de esta semana en una operación antidrogas en La Mosquitia corresponden a clorhidrato de cocaína, tras las pericias practicadas por el Laboratorio Químico Toxicológico de Medicina Forense.

Los análisis fueron realizados en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). Los peritos aplicaron diferentes reactivos mediante un ensayo químico, cuyos resultados fueron positivos para clorhidrato de cocaína, un alcaloide tropano presentado en forma de polvo.

La droga fue localizada en el interior de 36 fardos recuperados por unidades de la Fuerza Naval de Honduras durante una operación que comenzó el sábado 5 de septiembre.