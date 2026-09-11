Pericia confirma que los 899 kilos incautados en La Mosquitia son cocaína

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público confirmó este viernes que los 899 kilos de droga incautados a inicios de esta semana en una operación antidrogas en La Mosquitia corresponden a clorhidrato de cocaína, tras las pericias practicadas por el Laboratorio Químico Toxicológico de Medicina Forense.
Los análisis fueron realizados en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). Los peritos aplicaron diferentes reactivos mediante un ensayo químico, cuyos resultados fueron positivos para clorhidrato de cocaína, un alcaloide tropano presentado en forma de polvo.
La droga fue localizada en el interior de 36 fardos recuperados por unidades de la Fuerza Naval de Honduras durante una operación que comenzó el sábado 5 de septiembre.
Por este caso, el pasado miércoles 9 de septiembre, la Sección Antidrogas de la Fescco obtuvo en audiencia de declaración de imputado la detención judicial de los colombianos Anival Garrido Contreras, Dalver Córdoba Castro, John Jader Díaz Altamiranda y Rosdy Eduardo Jiménez Fuentes, así como del hondureño Florencio Gómez Pincian.
Los cinco son señalados por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas agravado.
De acuerdo con el Ministerio Público, la operación se originó a partir de asistencia judicial internacional e intercambio de información entre la ATIC y autoridades de la Armada de Colombia sobre el ingreso a Honduras de una embarcación tipo “go fast”, denominada “La Chinita”.
La lancha, equipada con cuatro motores de 300 caballos de fuerza, fue ubicada a 30 millas náuticas al norte de Barra Patuca, a la altura de los bancos de pesca de La Mosquitia.
Al ser interceptados, los cinco tripulantes arrojaron la evidencia al mar e intentaron escapar, pero fueron requeridos por las autoridades, que posteriormente recuperaron los 36 fardos.