Asfura no dijo que en Honduras no se puede implementar el “plan Bukele” porque violaría derechos de criminales

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, supuestamente haber declarado que en Honduras no se puede implementar un “plan Bukele”, ya que podría violar los derechos de organizaciones y grupos criminales del país. Sin embargo, la publicación es falsa. No existe registro alguno de que el mandatario hondureño haya emitido tales palabras ni en apariciones públicas ni a través de canales institucionales. “¿Primero los derechos de los delincuent*s y después los del pueblo?Nasry Asfura asegura que en Honduras no se puede implementar un “Plan Bukele”, porque podría violar los derechos de organizaciones y diferentes grupos del país”, dice literalmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 9 de septiembre de 2026.

El 8 de septiembre de 2026, el gobierno de Nasry Asfura anunció que ampliará las intervenciones de seguridad en barrios y colonias de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula considerados de alta incidencia criminal. La estrategia contempla reforzar la presencia de la Policía Nacional y la Policía Militar en sectores donde operan estructuras criminales, con el objetivo de recuperar espacios, reducir las amenazas contra los habitantes y evitar que las familias abandonen sus viviendas debido a la violencia.

Asfura aseguró que, aunque existe una mejoría en materia de seguridad, los resultados todavía son insuficientes. El mandatario no proporcionó cifras para respaldar esa valoración y señaló que las intervenciones realizadas en algunos sectores de Tegucigalpa serán extendidas a otras zonas de la capital, Comayagüela y San Pedro Sula. Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente qué barrios y colonias serán intervenidos, cuánto durarán los operativos ni los criterios específicos que utilizarán para seleccionar las zonas.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + implementar + plan Bukele + Honduras” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que evidencien la autenticidad de la declaración. Se realizaron, además, pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales de la Presidencia de Honduras en X , Facebook , Instagram y TikTok tampoco encontró publicaciones que respalden la cita viral atribuida a Asfura. Asimismo, una pesquisa de las cuentas personales del mandatario en X , Facebook e Instagram no encontró evidencia de que haya realizado esa declaración. Lo que sí encontró la pesquisa, fue que Asfura se refirió recientemente al fortalecimiento de la fuerza pública y a los planes con el ministro de seguridad para atender las denominadas “zonas calientes” . Sin embargo, no ha emitido declaraciones descalificando modelos de seguridad internacionales bajo este argumento. “No nos van a vencer ni nos van a dominar. Los vamos a vencer y a dominar, y lo vamos a hacer con mucho trabajo y esfuerzo”, declaró Asfura. El mandatario agregó que “tengan la plena seguridad de que aquí me tienen de frente, poniendo el pecho como primera persona, para poder decirles que nos debemos de sentir orgullosos, orgullosos para poder cuidar a nuestro pueblo. Pero nos vamos a proteger nosotros”. En ningún momento de los 1:32 minutos que dura la entrevista se encontró la cita viral que comparten varias publicaciones en Facebook.