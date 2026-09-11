VIDEO: Captan momento en el que ocurrió el accidente que dejó varios heridos en Taulabé

Comayagua, Honduras.- Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que un camión impactó y arrastró a un vehículo tipo paila, dejando varias personas heridas, entre ellas niños, la mañana de este viernes -11 de septiembre- en Taulabé, Comayagua.
El video muestra inicialmente cuando el vehículo tipo paila cruza la carretera y, cuando está por dar un giro para incorporarse al carril, es impactado por un camión.
Las imágenes muestran cómo el automóvil fue alcanzado por el vehículo pesado, que lo golpeó y posteriormente lo arrastró tras el impacto.
El accidente ocurrió cuando las personas que viajaban en el vehículo gris salían del centro de Taulabé con dirección hacia la carretera CA-5.
El percance dejó al menos diez personas heridas, según los datos preliminares conocidos sobre el accidente. Hasta el momento no se reportan personas muertas.
Sin embargo, varias de las personas que se transportaban en el automotor sufrieron lesiones de consideración y requirieron asistencia médica.
Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.
Otros pobladores que se encontraban en el lugar comenzaron a trasladar a las víctimas heridas en vehículos particulares, dando prioridad a los menores.
Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas heridas y su estado de salud.
Autoridades y miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) deberán determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes, mediante las investigaciones y video en el caso.