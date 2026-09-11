VIDEO: Captan momento en el que ocurrió el accidente que dejó varios heridos en Taulabé

Comayagua, Honduras.- Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que un camión impactó y arrastró a un vehículo tipo paila, dejando varias personas heridas, entre ellas niños, la mañana de este viernes -11 de septiembre- en Taulabé, Comayagua.

El video muestra inicialmente cuando el vehículo tipo paila cruza la carretera y, cuando está por dar un giro para incorporarse al carril, es impactado por un camión.

Las imágenes muestran cómo el automóvil fue alcanzado por el vehículo pesado, que lo golpeó y posteriormente lo arrastró tras el impacto.