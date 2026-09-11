Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias

Con pasos sincronizados, amplias coreografías y la habilidad para manejar hasta dos batutas, las palillonas del Instituto Liceo San Juan afinan los últimos detalles de su presentación para conmemorar los 205 años de independencia de Honduras.
El último año del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas cursa María José Palma Zelaya, de 17 años.
Miley Lizabeth Carvajal Molina, de 17 años, estudia décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Sexto grado cursa Ashley Eleanay Ilias Oliva, quien tiene 11 años.
Con 16 años, Nazaret Elizabeth Romero López cursa el último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Katherine Victoria Midence Cálix, de 14 años, estudia octavo grado.
Daniela Cristel Durón Valeriano, de 15 años, se encuentra en décimo grado del Bachillerato Técnico
Jeimy Suyapa Figueroa Matute tiene 16 años y cursa undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Angélica Brilleth Castellón Ávila tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición Comunitaria.
A sus 17 años, Laishmi Fernanda López López estudia décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Ashly Solansh Cálix Rodriguez, tiene 16 años y cursa en último año del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición Comunitaria.
Victoria Isabella Sánchez Ponce tiene 13 años y cursa octavo grado.
Undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición Comunitaria cursa Ashley Jasberi Godoy Padilla, de 17 años.
Heysel Ninoska Rodríguez Barahona, de 15 años, cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición Comunitaria.
Stephany Mariel Mejía Manzano, tiene 13 años y cursa en octavo grado.
En décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática, Sendy Gisselle Martínez Amaya, de 16 años, continúa sus estudios.