  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias

Las estudiantes ensayan de lunes a sábado y afinan amplias coreografías para presentar un espectáculo lleno de ritmo durante los desfiles del 15 de septiembre

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 16:10
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
1 de 16

Con pasos sincronizados, amplias coreografías y la habilidad para manejar hasta dos batutas, las palillonas del Instituto Liceo San Juan afinan los últimos detalles de su presentación para conmemorar los 205 años de independencia de Honduras.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
2 de 16

El último año del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas cursa María José Palma Zelaya, de 17 años.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
3 de 16

Miley Lizabeth Carvajal Molina, de 17 años, estudia décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
4 de 16

Sexto grado cursa Ashley Eleanay Ilias Oliva, quien tiene 11 años.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
5 de 16

Con 16 años, Nazaret Elizabeth Romero López cursa el último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
6 de 16

Katherine Victoria Midence Cálix, de 14 años, estudia octavo grado.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
7 de 16

Daniela Cristel Durón Valeriano, de 15 años, se encuentra en décimo grado del Bachillerato Técnico

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
8 de 16

Jeimy Suyapa Figueroa Matute tiene 16 años y cursa undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
9 de 16

Angélica Brilleth Castellón Ávila tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición Comunitaria.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
10 de 16

A sus 17 años, Laishmi Fernanda López López estudia décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
11 de 16

Ashly Solansh Cálix Rodriguez, tiene 16 años y cursa en último año del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición Comunitaria.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
12 de 16

Victoria Isabella Sánchez Ponce tiene 13 años y cursa octavo grado.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
13 de 16

Undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición Comunitaria cursa Ashley Jasberi Godoy Padilla, de 17 años.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
14 de 16

Heysel Ninoska Rodríguez Barahona, de 15 años, cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición Comunitaria.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
15 de 16

Stephany Mariel Mejía Manzano, tiene 13 años y cursa en octavo grado.

Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las palillonas del Liceo San Juan que se preparan para las fiestas patrias
16 de 16

En décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática, Sendy Gisselle Martínez Amaya, de 16 años, continúa sus estudios.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Cargar más fotos